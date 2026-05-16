Pe de altă parte, liderul american susține că vizita în China a fost un mare succes, deși niciuna dintre părți nu a anunțat acorduri ori contracte concrete.

Reporter: Taiwanezii ar trebui să se simtă mai în siguranță ori mai puțin în siguranță după discuțiile pe care le-ați avut cu președintele Chinei?

Trump: Nici, nici. Neutru. Nu s-a schimbat nimic. Aș spune așa: nu doresc ca cineva să devină cineva independent. Și, știți, se presupune că trebuie să călătorim 9.500 de mile (15.200 de km) pentru a purta un război. Nu caut asta. Vreau ca ei să se calmeze. Vreau ca Beijingul să se calmeze.

Pe când încă nu părăsise China, președintele american a acordat un interviu postului Fox News.

Trump: Pentru China, Taiwanul a fost întotdeauna subiectul cel mai important. Nu o sa-l ia cu forța, dar pur și simplu nu vor ca acest… loc, îi zic loc pentru că nimeni nu știe cum să-l definească, nu vor să-l vadă declarându-și independența.

Reporter: Considerați că Taiwanul a dominat discuțiile?

Trump: Pentru președintele Xi a fost întotdeauna cel mai important lucru. Nu cred că va face nimic (împotriva Taiwanului), cât sunt eu la Casa Albă.

Trump a refuzat să declare dacă va aproba vânzarea de arme către Taiwan, un pachet în valoare de 14 miliarde de dolari, autorizat deja de Congres. China și-a exprimat în repetate rânduri opoziția fermă față de o astfel de tranzacție.

Donald Trump: „Poate că o s-o fac. Sau poate că nu. Nu căutăm să purtăm războaie. Dacă menținem situația așa cum este, cred că va fi OK China cu acest lucru. Însă nu căutăm să ajungă cineva să spună, „Hai să devenim independenți pentru că Statele Unite ne susțin”.

În cursul discuțiilor purtate cu ușile închise, liderul chinez l-a avertizat pe Donald Trump că, dacă problema Taiwanului este gestionată necorespunzător, aceasta ar putea împinge întreaga relație dintre SUA și China într-o situație extrem de periculoasă.

China revendică Taiwanul drept teritoriu propriu și consideră vânzările de arme americane către insulă drept o ingerință în afacerile sale interne.

Statele Unite rămân cel mai important susținător internațional al Taiwanului și cel mai mare furnizor de arme.