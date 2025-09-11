UE virează încă 1 miliard de euro către Ucraina, în cadrul unui sprijin total de peste 170 de miliarde

11-09-2025 | 16:54
Comisia Europeană a plătit Ucrainei cea de a opta tranşă a împrumutului său excepţional de asistenţă macrofinanciară, în valoare de 1 miliard de euro, consolidând şi mai mult rolul UE ca cel mai mare donator al Ucrainei.

Vlad Dobrea

Sprijinul total se ridică la peste 170 de miliarde de euro, informează instituţia într-un comunicat de presă.

În total, asistenţa macrofinanciară (AMF) se ridică la 18,1 miliarde de euro şi reprezintă contribuţia UE la iniţiativa G7 privind împrumuturile cu utilizare accelerată a veniturilor extraordinare (împrumuturile ERA, Extraordinary Revenue Acceleration), care urmăreşte, în mod colectiv, să ofere Ucrainei sprijin financiar în valoare de aproximativ 45 de miliarde de euro. Odată cu această ultimă plată, sprijinul total acordat de Comisie Ucrainei în cadrul acestei AMF se ridică la 10 miliarde de euro de la începutul anului 2025.

După cum a anunţat miercuri preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în discursul său privind starea Uniunii, Comisia va plăti anticipat 6 miliarde de euro din contribuţia UE la iniţiativa privind împrumuturile ERA. Acest lucru îi va permite UE să sprijine creşteri esenţiale ale cheltuielilor militare în această toamnă, ajutând Ucraina să răspundă nevoilor sale militare urgente.

Împrumuturile ERA de la partenerii G7, precum şi împrumutul AMF al UE sunt rambursate din veniturile obţinute din activele blocate ale statului rus deţinute în UE. La data de 25 august, mecanismul de coordonare a împrumuturilor pentru Ucraina a plătit o sumă iniţială de 1,5 miliarde de euro sub formă de venituri extraordinare, sprijinind rambursarea de către Ucraina a împrumuturilor ERA. 

