Maximele se vor situa între 21 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei și 28 de grade în regiunile vestice.

În Dobrogea și Bărăgan urmează o zi plăcută, cu soare și câțiva nori trecători. Vântul va fi puțin mai activ, iar temperaturile cresc ușor și vor ajunge la 26 de grade în Bărăgan. La malul mării va fi în continuare puțin mai răcoare.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei nu sunt anunțate ploi. Norii vor fi rari pe timpul zilei și se mai încălzește și pe aici. După prânz se vor atinge 25 de grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina, acum dimineață este ceață în unele zone. Peste zi însă se anunță vreme foarte frumoasă: soare, câțiva nori inofensivi și temperaturi cu 2...3 grade peste cele de marți.

Vremea în Transilvania

Vreme plăcută și temperaturi în creștere găsim și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Atmosfera va fi însorită și la amiază se vor atinge 25 de grade la Zalău și la Satu Mare.

În ținuturile vestice, soarele strălucește pe tot parcursul zilei și nu sunt alte fenomene care să ne strice ziua. Temperaturile ajung la 28 de grade, valori mai ridicate decât în mod obișnuit la această dată.

În Transilvania avem o dimineață cam rece în zona depresionară, pe unde este și ceață. Apoi temperaturile cresc de la o oră la alta și la amiază vor fi 24 de grade în estul provinciei, pe la Sfântu Gheorghe.

Vremea în Oltenia

Și în Oltenia găsim vreme frumoasă. Norii apar destul de rar, vântul nu pune probleme și se face mai cald decât în mod obișnuit la această dată. Maximele vor ajunge la 26 de grade.

Și în ținuturile sudice domină atmosfera însorită și se face mai cald decât ar trebui. La amiaza vor fi 26 de grade la Ploiești și la Giurgiu.

Vremea în București

În București avem și miercuri o zi cu soare, vânt slab și se face mai cald decât în mod obișnuit pentru luna octombrie. După prânz se vor înregistra 27 de grade.

Joi atmosfera rămâne însorită. Cerul va fi mai mult senin și doar în primele ore ale zilei mai apar câțiva nori, iar vântul va sufla slab. Se mai încălzește puțin și la amiază vor fi 28 de grade.

Vineri se anunță încă o zi frumoasă și se face mult mai cald decât ar trebui. După prânz vor fi 29 de grade, dar aceasta este o valoare mai potrivită pentru o zi de vară.

Sâmbătă va fi în continuare mai cald decât ar trebui în luna octombrie. Maxima va ajunge la 27 de grade și atmosfera va fi însorită. În noaptea de sâmbătă spre duminică, minima va ajunge la 13 grade.

Vremea la munte

Și în zonele de munte se anunță soare și vreme foarte plăcută. Vântul nu pune probleme, iar temperaturile din stațiuni vor crește ușor.

Joi vremea se menține caldă. Soarele strălucește toată ziua, însă peste noapte se înnorează și o să plouă în masivele din jumătatea vestică. Vântul bate tare pe creste, cu rafale de 70 km/h.

Vineri o să plouă mai consistent în Occidentali și în nordul Orientalilor, pe unde se pot acumula 10 litri de apă pe metru pătrat. Temperaturile vor fi în scădere și vântul o să bată cu 40...50 km/h.

Sâmbătă temperaturile ajung la normal în Occidentali și în nordul Orientalilor, dar în rest va fi mai cald decât ar trebui. Avem perioade cu soare, dar se mai adună norii pe parcursul zilei și vor fi averse cu tunete și fulgere.