Lavrov: Ucraina nu dorește o rezolvare dreaptă și durabilă a conflictului; nu vom accepta un contingent militar în Ucraina

Desfășurarea unui contingent militar în Ucraina este „inacceptabilă” pentru Moscova, a anunțat joi ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Mai mult, oficialul acuză regimul ucrainean că nu vor o rezolvare a conflictului.

Declarația a venit în contextul în care sunt în curs negocieri pe tema garanțiilor de securitate pe care Occidentul le poate furniza Ucrainei, relatează AFP.

„O intervenție străină într-o parte a unui teritoriu ucrainean (...) va fi total inacceptabilă pentru Rusia”, declară șeful diplomației ruse, în urma unei întâlniri la Moscova cu omologul său indian, Subrahmanyam Jaishankar.

Serghei Lavrov a acuzat Ucraina de faptul că nu vrea o „rezolvare dreaptă și durabilă” a războiului declanșat de Moscova în februarie 2022, în contextul unei accelerări a unor eforturi diplomatice, impulsionate de către președintele american Donald Trump.

„Regimul ucrainean și reprezentanții săi (...) arată foarte clar că nu sunt interesați de o rezolvare dreaptă și durabilă”, apreciază șeful diplomației ruse.

