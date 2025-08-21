Lavrov: Ucraina nu dorește o rezolvare dreaptă și durabilă a conflictului; nu vom accepta un contingent militar în Ucraina

Stiri externe
21-08-2025 | 15:54
serghei lavrov
AFP

Desfășurarea unui contingent militar în Ucraina este „inacceptabilă” pentru Moscova, a anunțat joi ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Mai mult, oficialul acuză regimul ucrainean că nu vor o rezolvare a conflictului. 

 

autor
Claudia Alionescu

Declarația a venit în contextul în care sunt în curs negocieri pe tema garanțiilor de securitate pe care Occidentul le poate furniza Ucrainei, relatează AFP.

O intervenție străină într-o parte a unui teritoriu ucrainean (...) va fi total inacceptabilă pentru Rusia”, declară șeful diplomației ruse, în urma unei întâlniri la Moscova cu omologul său indian, Subrahmanyam Jaishankar.

Serghei Lavrov a acuzat Ucraina de faptul că nu vrea o „rezolvare dreaptă și durabilă” a războiului declanșat de Moscova în februarie 2022, în contextul unei accelerări a unor eforturi diplomatice, impulsionate de către președintele american Donald Trump.

Regimul ucrainean și reprezentanții săi (...) arată foarte clar că nu sunt interesați de o rezolvare dreaptă și durabilă”, apreciază șeful diplomației ruse.

Citește și
serghei lavrov
Serghei Lavrov: Discuţiile despre garanţiile de securitate pentru Ucraina fără Rusia nu duc nicăieri
Vlad Pascu rămâne cu condamnarea de zece ani de închisoare, în urma accidentului de la 2 Mai. Decizia este definitivă

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Ucraina, lavrov,

Dată publicare: 21-08-2025 15:54

Articol recomandat de sport.ro
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Citește și...
Lavrov: „Rusia acceptă garanțiile de securitate pentru Ucraina oferite de China, SUA, Marea Britanie și Franța”
Stiri externe
Lavrov: „Rusia acceptă garanțiile de securitate pentru Ucraina oferite de China, SUA, Marea Britanie și Franța”

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că Rusia este de acord ca garanțiile de securitate pentru Ucraina să fie acordate în mod egal, cu participarea Chinei, Statelor Unite, Marii Britanii și Franței.

Serghei Lavrov: Discuţiile despre garanţiile de securitate pentru Ucraina fără Rusia nu duc nicăieri
Stiri externe
Serghei Lavrov: Discuţiile despre garanţiile de securitate pentru Ucraina fără Rusia nu duc nicăieri

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a avertizat miercuri că orice discuţie privind garanţiile de securitate oferite Ucrainei de Occident, care nu ține cont de poziţia Moscovei, nu va duce nicăieri.

Ministrul rus de Externe surprinde: „Rusia nu a avut niciodată intenția de a ocupa Crimeea sau Donbasul”
Stiri externe
Ministrul rus de Externe surprinde: „Rusia nu a avut niciodată intenția de a ocupa Crimeea sau Donbasul”

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a afirmat că Rusia nu a încercat niciodată să ocupe teritoriile ucrainene, ci a dorit doar să protejeze poporul rus.

Lavrov îl laudă pe Trump, dar îi critică pe europeni: Trump vrea pace, iar europenii vor doar să livreze arme Ucrainei
Stiri externe
Lavrov îl laudă pe Trump, dar îi critică pe europeni: Trump vrea pace, iar europenii vor doar să livreze arme Ucrainei

 

Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat marţi că la summitul SUA-Rusia de vineri din Alaska a fost clar că preşedintele american Donald Trump şi echipa sa doresc sincer să obţină o pace pe termen lung în Ucraina, relatează Reuters.

Lavrov a discutat cu omologii săi turc și ungar după summitul Rusia-SUA. „Rusia este o putere foarte mare, iar ei nu sunt
Stiri externe
Lavrov a discutat cu omologii săi turc și ungar după summitul Rusia-SUA. „Rusia este o putere foarte mare, iar ei nu sunt"

Serghei Lavrov, a avut convorbiri telefonice cu omologii săi turc şi ungar, a anunţat Ministerul rus de Externe, la câteva ore după summitul dintre preşedinţii SUA şi Rusia din Alaska care nu a dus la un acord privind încheierea războiului din Ucraina.

Recomandări
Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost adoptat. 30% retragere inițială și restul în tranșe timp de 8 ani
Stiri Politice
Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost adoptat. 30% retragere inițială și restul în tranșe timp de 8 ani

Valoarea sumei pe care o persoană are posibilitatea de a o retrage la începutul perioadei de plată din Pilonul II de pensii s-a majorat de la 25% la 30%, iar perioada în care se vor face plăţile s-a modificat de la zece ani la opt ani.

Guvernul a aprobat o hotărâre prin care îi alocă un apartament, într-un bloc, lui Traian Băsescu. Decizia a fost secretizată
Stiri Politice
Guvernul a aprobat o hotărâre prin care îi alocă un apartament, într-un bloc, lui Traian Băsescu. Decizia a fost secretizată

Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, hotărârea prin care i se atribuie o reşedinţă fostului preşedinte al României Traian Băsescu, a anunţat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu.

Zelenski: O întâlnire cu Putin este posibilă, dacă se ajunge la un acord. Țările unde ar putea avea loc negocierile
Stiri externe
Zelenski: O întâlnire cu Putin este posibilă, dacă se ajunge la un acord. Țările unde ar putea avea loc negocierile

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, consideră că este posibilă o întâlnire cu omologul său rus, Vladimir Putin, în urma unui acord cu privire la garanţii de securitate oferite Kievului.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 21 August 2025

50:08

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12