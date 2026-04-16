Hamidreza Mohammadi a scris pe reţeaua X că sora sa este extrem de slăbită după ce a suferit un atac de cord la sfârşitul lunii martie şi a pierdut semnificativ în greutate, ceea ce ridică îngrijorări serioase în rândul familiei.

Îngrijirile medicale pe care aceasta le primeşte în închisoare sunt inadecvate, a spus el, o problemă pe care susţinătorii ei au ridicat-o în trecut.

Narges Mohammadi, distinsă cu Premiul Nobel pentru Pace în 2023 pentru activismul său împotriva opresiunii femeilor şi a pedepsei cu moartea în Iran, este încarcerată într-un penitenciar din oraşul Zanjan.

Potrivit avocatului ei, ea a fost condamnată din nou la începutul lunii februarie la mai mulţi ani de închisoare şi se confruntă cu o interdicţie de călătorie timp de doi ani.

Rapoartele anterioare au ridicat deja îngrijorări cu privire la tratamentul medical insuficient pe care aceasta îl primeşte în închisoare, inclusiv solicitări pentru îngrijiri cardiologice urgente.