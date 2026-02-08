„A fost condamnată la şase ani de închisoare pentru adunare şi conspiraţie în vederea comiterii de crime”, a declarat avocatul său, Mostafa Nili, adăugând că i s-a interzis, de asemenea, să părăsească ţara timp de doi ani.

Activista pentru drepturile omului, arestată din decembrie, a fost condamnată într-un alt dosar la un an şi jumătate de închisoare pentru „activităţi de propagandă” şi la doi ani de exil în oraşul Khosf, din provincia estică Khorassan de Sud, a precizat avocatul. Conform legii iraniene, pedepsele cu închisoarea nu sunt cumulative.