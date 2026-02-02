Maia Sandu, nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace. ”Se află în prima linie a apărării democrației în Europa”

Stiri externe
62602884
Shutterstock

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace de către Arild Hermstad, deputat în Parlamentul Norvegiei și lider al Partidului Verzilor, anunță Radio Moldova

autor
Cristian Anton

Anunțul a fost făcut public luni, 2 februarie, de Politicianul norvegian Arild Hermstad a anunțat luni că o nominalizează pe Maia Sandu la Premiul Nobel pentru Pace pentru că președinta Moldovei se află „în prima linie a apărării democrației în Europa”, într-un context marcat de tentative repetate de influențare externă și destabilizare.

„Am nominalizat-o pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Premiul Nobel pentru Pace”, a scris Arild Hermstad, pe pagina sa de Facebook.

Politicianul norvegian susține că Republica Moldova se confruntă, de mai mulți ani, cu tentative sistematice de destabilizare, în special în perioadele electorale, iar conducerea de la Chișinău a fost nevoită să gestioneze aceste riscuri într-un climat regional marcat de război și insecuritate.

 

„Moldova a fost supusă unor încercări documentate de influențare a alegerilor, dezinformare, atacuri cibernetice și destabilizare”, a menționat Hermstad.

În opinia deputatului, aceste acțiuni nu sunt incidente izolate, ci fac parte dintr-o strategie mai amplă aplicată de Federația Rusă în raport cu mai multe state din spațiul postsovietic și din Europa de Est. „Rusia poartă un război hibrid împotriva mai multor țări”, a declarat liderul Partidului Verzilor.

”Maia Sandu a răspuns prin mijloace pașnice” la agresiunile Rusiei

Hermstad afirmă că, în acest context, autoritățile de la Chișinău au ales o abordare axată pe consolidarea instituțiilor și menținerea regulilor democratice, în locul unor reacții conflictuale sau autoritare.

„Maia Sandu a răspuns prin mijloace pașnice: consolidarea statului de drept, protejarea alegerilor libere și menținerea unei direcții democratice”, a menționat deputatul norvegian. Potrivit acestuia, orientarea fermă a Republicii Moldova către valorile occidentale și delimitarea de politicile imperiale ale Moscovei contribuie la stabilitatea regională și la prevenirea unor conflicte deschise.

În concluzie, Arild Hermstad consideră că apărarea democrației reprezintă o formă esențială de construire a păcii în prezent și că rolul jucat de Maia Sandu în protejarea parcursului democratic al Republicii Moldova justifică nominalizarea sa la Premiul Nobel pentru Pace.

Premiul Nobel pentru Pace pentru anul 2025 a fost câștigat de lidera opoziției venezuelene María Corina Machado. Ea a primit distincția pentru „munca sa neobosită în promovarea drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta sa pentru o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație”, potrivit anunțului Comitetului Nobel norvegian.

Maia Sandu: „Dacă am avea un referendum, aş vota pentru reunirea cu România”. Este prima declarație publică pe acest subiect

Sursa: StirilePROTV

Etichete: propunere, Maia Sandu, premiul nobel pentru pace,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Daria Bondar a fost protagonista unui ”interviu stânjenitor”
Daria Bondar a fost protagonista unui ”interviu stânjenitor”
Citește și...
Maia Sandu cere accelerarea aderării R. Moldova la UE: Nu vrem să fim ocupaţi de Rusia. Situaţia din ţara mea mă îngrijorează
Stiri externe
Maia Sandu cere accelerarea aderării R. Moldova la UE: Nu vrem să fim ocupaţi de Rusia. Situaţia din ţara mea mă îngrijorează

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a cerut Uniunii Europene să grăbească aderarea țării, avertizând că ingerințele Rusiei, mai ales în alegeri, pot duce la pierderea libertății și la riscul ocupării Republicii Moldova.

Maia Sandu acuză: „Rusia a cheltuit aproape 2% din PIB-ul Moldovei pentru a vicia alegerile parlamentare din 2025”
Stiri externe
Maia Sandu acuză: „Rusia a cheltuit aproape 2% din PIB-ul Moldovei pentru a vicia alegerile parlamentare din 2025”

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că Rusia a cheltuit circa 2% din PIB-ul Moldovei, aproximativ 7 miliarde de lei moldovenești, pentru a influența alegerile parlamentare din 2025.

Maia Sandu, despre relaţia strategică cu România: „Este un pilon central al securităţii şi al parcursului nostru european”
Stiri externe
Maia Sandu, despre relaţia strategică cu România: „Este un pilon central al securităţii şi al parcursului nostru european”

Într-o lume tot mai instabilă, în care Rusia rămâne o sursă majoră de destabilizare, iar ordinea mondială pare să se destrame, Republica Moldova se bazează pe relaţia strategică cu România şi pe procesul de aderare la UE pentru a-şi asigura securitatea.

Recomandări
Decese, accidente și oameni în spital din cauza gerului care a lovit România. Moldova, cea mai afectată de valul de frig
Vremea
Decese, accidente și oameni în spital din cauza gerului care a lovit România. Moldova, cea mai afectată de valul de frig

Un nou val de ger și ninsori a cuprins aproape toată țara. Frigul siberian a lovit cel mai rău în Moldova.

PNL vrea să modifice Legea CCR: ”Boicotul nu mai poate fi o opțiune. Sancționarea celor care absentează nemotivat”
Stiri Politice
PNL vrea să modifice Legea CCR: ”Boicotul nu mai poate fi o opțiune. Sancționarea celor care absentează nemotivat”

Parlamentarii PNL Raluca Turcan şi Daniel Fenechiu au depus un proiect de modificare a Legii de organizare şi funcţionare a CRR, care să interzică acțiunile judecătorilor de boicotare a ședințelor și care să sancționeze financiar absențele de la ședințe.

Lista completă a câștigătorilor Grammy 2026. Bad Bunny și Kendrick Lamar, marii învingători ai serii
Stiri Mondene
Lista completă a câștigătorilor Grammy 2026. Bad Bunny și Kendrick Lamar, marii învingători ai serii

Cea de-a 68-a ediție a premiilor Grammy, desfășurată duminică seară la Los Angeles, a fost marcată de recorduri istorice și mesaje puternice, Bad Bunny și Kendrick Lamar fiind marii câștigători ai galei. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 02 Februarie 2026

47:18

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 02 Februarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
30 Ianuarie 2026

01:30:14

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Alimentele ultraprocesate dereglează hormonii foamei și ai sațietății. Crește astfel riscul de a deveni supraponderali. Ne explică dr. Loredana Bărbulescu, medic primar chirurgie generală. #Regina Maria

16:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Transfer eșuat pentru Drăgușin. Cel mai vechi jucător al lui Juventus merge să o salveze pe Fiorentina de la retrogradare

Sport

Colegul lui Chivu, dat afară: „Mulțumim!“