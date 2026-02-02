Maia Sandu, nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace. ”Se află în prima linie a apărării democrației în Europa”

Anunțul a fost făcut public luni, 2 februarie, de Politicianul norvegian Arild Hermstad a anunțat luni că o nominalizează pe Maia Sandu la Premiul Nobel pentru Pace pentru că președinta Moldovei se află „în prima linie a apărării democrației în Europa”, într-un context marcat de tentative repetate de influențare externă și destabilizare.

„Am nominalizat-o pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Premiul Nobel pentru Pace”, a scris Arild Hermstad, pe pagina sa de Facebook.

Politicianul norvegian susține că Republica Moldova se confruntă, de mai mulți ani, cu tentative sistematice de destabilizare, în special în perioadele electorale, iar conducerea de la Chișinău a fost nevoită să gestioneze aceste riscuri într-un climat regional marcat de război și insecuritate.



