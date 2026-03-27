„În fiecare lună este potrivit să ne aflăm chiar aici”, le-a spus el angajaților civili și personalului militar în uniformă adunați la fața locului. „Cu atât mai potrivit în această lună, în acest moment, având în vedere ceea ce fac zeci de mii de americani chiar acum.”, a afirmat el, potrivit Associated Press.

El a citit o rugăciune despre care a spus că a fost rostită pentru prima dată de un capelan militar în fața trupelor care l-au capturat pe Nicolás Maduro, pe atunci președinte al Venezuelei.

„Fie ca fiecare glonț să-și găsească ținta”

„Fie ca fiecare glonț să-și găsească ținta împotriva dușmanilor dreptății și ai marii noastre națiuni. Dă-le înțelepciune în fiecare decizie, rezistență pentru încercarea care urmează, unitate de neclintit și o forță copleșitoare de acțiune împotriva celor care nu merită milă.”, s-a rugat Hegseth în timpul slujbei transmise în direct.

Hegseth invocă frecvent credința sa evanghelică în calitate de șef al forțelor armate, prezentând o națiune creștină care încearcă să-și învingă dușmanii cu puterea militară.

„I-am urmărit pe dușmanii mei și i-am ajuns din urmă, și nu m-am întors până când nu au fost nimiciți”, a citit el miercuri din Psalmi.

Pe fondul războiului cu Iranul, care se extinde, și al conflictelor globale, retorica creștină a lui Hegseth a atras o atenție sporită, inclusiv apărarea sa din trecut a cruciadelor, războaiele medievale brutale care au opus creștinii împotriva musulmanilor.

Declarațiile de credință sunt comune în viața publică americană, în toate partidele politice și tradițiile religioase. Asistenții de la Pentagon și apărătorii lui Hegseth aduc exemple din istorie, precum sprijinul președintelui Franklin D. Roosevelt pentru distribuirea de Biblii trupelor.

Hegseth îl citează în mod regulat pe George Washington, care a insistat pentru înființarea corpului de capelani militari.

Hegseth depășește adesea apelurile obișnuite adresate lui Dumnezeu pentru a binecuvânta țara sau trupele sale. Săptămâna trecută, el a cerut americanilor să se roage pentru militari „în numele lui Iisus Hristos”. Miercuri, el s-a rugat din nou în numele lui Iisus.

Ronit Stahl, autoarea cărții „Enlisting Faith: How the Military Chaplaincy Shaped Religion and State in Modern America” (Recrutarea credinței: cum capelanatul militar a modelat religia și statul în America modernă), a afirmat că referirea la Dumnezeu în termeni generali nu este neobișnuită în acest context. „ Dar trecerea către specificitatea lui Iisus Hristos și, prin urmare, a creștinismului și, în cazul lui Hegseth, a unei forme particulare de creștinism protestant, este ceva nou, mai ales venind din partea secretarului apărării.”

Stahl, istoric la Universitatea din California, Berkeley, a spus: „Într-o națiune fără o religie de stat, conform Constituției, ce înseamnă să ai un lider care nu este doar religios în sens larg sau religios într-un sens pluralist, ci religios într-un sens foarte particular?”

Grupul de advocacy depune o acțiune în justiție

Hegseth aparține Comunității Bisericilor Evanghelice Reformate (CREC), o rețea conservatoare cofondată de Doug Wilson, care se autodescrie drept naționalist creștin. Pastorii CREC au participat la slujbele lui Hegseth de la Pentagon de cel puțin trei ori, inclusiv Wilson, care a predicat acolo în februarie.

Luni a fost intentat un proces cu privire la slujbele respective de către Americans United for Separation of Church and State. Grupul de advocacy a intentat un proces similar împotriva Departamentului Muncii, unde secretara Lori Chavez-DeRemer organizează întâlniri lunare de rugăciune inspirate de Hegseth.

Acțiunea în justiție urmărește să obțină o răspuns la o cerere de acces la documente publice depusă în decembrie, prin care se solicită Pentagonului comunicările interne referitoare la slujbele religioase, costurile acestora, invitații și eventualele plângeri primite din partea angajaților.

„Secretarii Hegseth și Chavez-DeRemer abuzează de puterea conferită de funcțiile lor guvernamentale și de resursele finanțate din banii contribuabililor pentru a-și impune religia preferată asupra angajaților federali. Chiar dacă aceste slujbe de rugăciune sunt prezentate ca fiind voluntare, există o presiune asupra angajaților federali să participe pentru a-și mulțumi șefii.”, a afirmat Rachel Laser, președinte și director executiv al Americans United, într-un comunicat.

„Să facem din nou corpul capelanilor unul măreț”

Capelanii militari oferă de obicei slujbe de cult în cadrul departamentului apărării. În calitate de clerici hirotoniți și ofițeri în serviciu activ, aceștia slujesc conform tradiției lor specifice, dar oferă îngrijire spirituală trupelor de orice credință sau fără credință.

Hegseth a anunțat marți două reforme în cadrul a ceea ce el a descris ca „readucerea la măreție a corpului de capelani”. El dorește ca acești capelani să se concentreze mai mult pe Dumnezeu și mai puțin pe „autoajutorarea și îngrijirea de sine” terapeutice. În ultimii ani, armata a devenit din ce în ce mai dependentă de capelani pentru a ajuta la abordarea numărului tot mai mare de soldați cu probleme de sănătate mintală.

Într-un mesaj video, el a spus că capelanii nu vor mai purta gradul pe uniformă, ci vor fi identificați prin insigne religioase. El a susținut că această măsură va elimina „disconfortul sau anxietatea” pe care o au membrii serviciului militar atunci când se adresează ofițerilor pentru îngrijire spirituală.

El a mai spus că armata reduce numărul de coduri de credință, sau de afilieri religioase, pe care le recunoaște. Armata va folosi acum 31 de afilieri religioase, față de peste 200 anterior, care includeau multe denominațiuni protestante mici, precum și identificări pentru wiccani, atei și agnostici.

Pentagonul nu a răspuns la mai multe solicitări de informații suplimentare despre aceste schimbări. Departamentul Apărării nu a publicat încă lista actualizată a codurilor de afiliere religioasă.

Armata este diversă din punct de vedere religios, iar aproape 70% dintre soldați se identifică ca fiind creștini, potrivit unui raport al Congresului din 2019. Aproape un sfert dintre soldați au fost înregistrați ca „alții/neclasificați/necunoscuți”, cu procente mici de atei/agnostici, evrei, musulmani și adepți ai religiilor orientale.