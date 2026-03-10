Comentariul lui Hegseth în legătură cu Rusia a venit după ce a fost întrebat într-un briefing de presă la Pentagon despre convorbirea telefonică pe care preşedintele Donald Trump a avut-o luni cu omologul său de la Kremlin.

Hegseth a descris conversaţia ca fiind un „apel puternic”, care, speră el, a reafirmat „posibilitatea unei păci” în războiul dintre Rusia şi Ucraina.

El a spus că apelul a reafirmat, de asemenea, „recunoaşterea faptului că, în ceea ce priveşte acest conflict, ei (ruşii - n.r.) nu ar trebui să se implice”.

Surse au declarat anterior pentru CNN că Rusia sprijină eforturile de război ale Iranului, furnizând informaţii despre ţintele militare americane.

Întrebat despre degradarea capacităţilor Iranului în materie de rachete şi drone, după ce s-a raportat că acestea au fost reduse cu 90%. Hegseth a răspuns că acest lucru nu înseamnă că forţele iraniene nu vor mai putea lansa rachete, dar că cifrele reflectă „eficacitatea” atacurilor americane.

Pe de altă parte, Hegseth l-a avertizat pe noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, să „ţină cont de cuvintele” preşedintelui american Donald Trump şi „să nu urmărească obţinerea de arme nucleare”.

„Noul lider al Iranului ar fi înţelept să asculte cuvintele preşedintelui nostru, şi anume să nu urmărească obţinerea de arme nucleare şi să declare acest lucru public”, a menţionat Hegseth.

Când a fost întrebat despre zvonurile potrivit cărora Khamenei ar fi fost rănit în atacurile asupra Iranului, Hegseth a spus că nu poate comenta.