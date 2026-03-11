Accidentul nuclear a lăsat oraşe întregi pustii. Mulți locuitori nu s-au mai putut întoarce acasă ani la rând. Alții rămân în continuare departe de locuințele lor.

Sunt imaginile dezastrului care, în 11 martie 2011, au făcut înconjurul lumii. Orașe întregi au fost reduse în câteva secunde la mormane de resturi.

130.000 de clădiri au fost complet distruse și aproape un milion avariate sever. În prefecturile cel mai grav afectate s-au adunat 22 de milioane de tone de deșeuri.

Cutremurul extrem de puternic și tsunami-ul cu valuri de până la 40 de metri înălțime care au lovit arhipelagul nipon au provocat avarii grave la centrala nucleară de la Fukushima.

Peste 150.000 de oameni au fost evacuați din zonă, din cauza radiațiilor. A fost cel mai grav accident nuclear din lume, de la Cernobîl încoace.

Unii japonezi sunt în continuare cazați în adăposturi

26.000 de persoane rămân în continuare departe de casele lor. Dispoziția de evacuare este încă în vigoare, în anumite zone, iar unii locuiesc în adăposturi sau locuințe temporare construite după dezastru.

„Când am plecat, am crezut că nu mai există cale de întoarcere" spune un localnic.

Chiar dacă nivelurile de radiație au scăzut, zonele din jurul fostei centrale rămân sub atentă monitorizare.

Pe de altă parte, autoritățile japoneze iau în calcul să repornească cea mai mare centrală nucleară din lume, aflată la câteva sute de kilometri de Fukushima. Instalația nu a fost afectată de dezastrul din 2011 și a fost oprită din precauție, la fel ca toate centralele nucleare din Japonia, de altfel. Acum, autoritățile susțin că repornirea este necesară pentru securitatea energetică a țării și reducerea dependenței de combustibilii fosili. Decizia îngrijorează însă populația.