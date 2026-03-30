Anunțul a fost făcut de Inspectoratul de Poliție Județean Mureș, care precizează că fetițele au fost transportate la o unitate medicală pentru evaluarea stării de sănătate, având în vedere că au stat „în frig o perioadă îndelungată".

Operațiunea de căutare mobilizase efective importante încă de duminică: polițiști, pompieri, jandarmi, salvamontiști și voluntari din comunitate. Au fost utilizate și ATV-uri, vehicule șenilate, drone și câini de urmă.

Rebeca și Melisa au dispărut duminică după-amiază, în timp ce se jucau la doar câțiva metri de casă, într-un cartier de la marginea orașului Târnăveni. Rudele în grija cărora se aflau copilele au dat alarma. Sătenii credeau că ar fi fost răpite.