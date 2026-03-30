Surse. Planul Guvernului de scădere a prețurilor în benzinării: reducerea de accize la carburanți în trepte, până la 25%

Accizele la carburanți ar urma să fie reduse în cinci trepte, fiecare de câte 5% din valoarea accizei, potrivit unor informații obținute de către Știrile Pro TV despre propunerile Ministerului Finanțelor pentru discuțiile din Guvern și Coaliție.

Cristian Matei,  Ștefana Todică

Potrivit unor surse guvernamentale, acest lucru ar însemna că, la un nivel maxim, se poate ajunge la o reducere chiar și de 25% a accizei. 

Nu în ultimul rând, actualizările la grila pe care o propune Ministerul Finanțelor ar urma să se facă la fiecare 10 zile, mai arată sursele Știrile Pro TV. Măsura este propusă, deocamdată, doar pentru trimestrul al doilea.

Pentru prețuri ar urma să se utilizeze cotația Platts, care este un preț de referință internațional pe piața benzinei și motorinei.

Cum ar putea funcționa viitorul mecanism

Inițial, se va stabili o primă perioadă de referință, de exemplu 1- 31 martie, în care vor fi analizați doi indici - indicele mediu Platts și prețurile medii la pompă - urmând ca aceste valori să fie comparate cu cele din 2025, aceiași indici.

Senatul a respins moțiunea simplă împotriva ministrului Diana Buzoianu, "bolșevica de la Mediu". PSD nu a pariticipat la vot

În acest fel se va putea ajunge la un prag de 10%, iar, atunci când pragul va fi depășit, se va aplica mecanismul, cel mai posibil de la 1 aprilie 2026. Apoi, fiecare lună se va împărți în perioade de câte 10 zile.

Ulterior, se vor compara indicii 1-31 martie cu indicii 1-7 aprilie, în funcție de cum creștere, și se vor aplica reducerile în funcție pragul stabilit.

Surse: La TVA, autoritățile nu iau în calcul eventuale reduceri

La TVA, autoritățile nu iau în calcul eventuale reduceri, din cauza unor directive ale Uniunii Europene privind TVA, mai arată sursele citate. De altfel, premierul Ilie Bolojan a declarat recent, la G4Media, că o reducere a TVA ar putea atrage o procedură de infringement din partea Comisiei Europene. 

În schimb, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, (PSD), a afirmat că reducerea TVA ar fi o variantă, deoarece ”în momentul de faţă a fost aplicată în câteva state europene”.

Bolojan a mai afirmat în urmă cu câteva zile că Guvernul urmează să decidă săptămâna aceasta, ”foarte probabil”, scăderea accizelor la carburanți, pentru a opri creșterea prețurilor la benzină și motorină. 

Reducerea accizelor este o măsură intens cerută în industrie, în condițiile în care și alte state au apelat la această măsură.

Anunțul oficial al liderilor coaliției de guvernare: ”Principala măsură luată în calcul este reducerea accizei la carburanți”

În urmă cu puțin timp, coaliția de guvernare transmis un comunicat de presă în care anunță că a analizat, în cadrul ședinței de luni, 30 martie, ”principalele teme de interes public, cu accent pe impactul creșterii prețurilor la carburanți asupra populației și economiei”.

”În acest context, liderii Coaliției au discutat măsuri concrete pentru limitarea efectelor acestei crize și au convenit ca, în perioada imediat următoare, să fie adoptate noi măsuri pentru protejarea cetățenilor și menținerea echilibrelor economice.

Astfel, Coaliția a mandatat grupul de lucru, format din viceprim-miniștrii Marian Neacșu și Tánczos Barna, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Energiei, Bogdan Ivan și ministrul Economiei, Irineu Darău, să propună un nou set de măsuri.

Principala măsură luată în calcul este reducerea accizei la carburanți. Totodată, Coaliția a decis plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă trei luni”, se arată în comunicat.

Guvernul analizează noi măsuri pentru limitarea prețului carburanților

Articol recomandat de sport.ro
Fanii au „explodat” după ce Marseille și-a schimbat sigla: „Nu știu dacă să plâng sau să vomit”
Fanii au „explodat” după ce Marseille și-a schimbat sigla: „Nu știu dacă să plâng sau să vomit”
Nemulțumiți de scumpirea carburanților, zeci de șoferi din Pitești au organizat un protest. Mulți au fost amendați
Nemulțumiți de scumpirea carburanților, zeci de șoferi din Pitești au organizat un protest. Au mers în coloană pe bulevardul central al orașului, pe banda a doua, cu aproximativ 30 de kilometri pe oră, în timp ce claxonau.

Măsuri anti-criza carburanților în Polonia: plafonarea prețurilor la combustibili, pe lângă reducerea TVA și accizelor
Camera inferioară a parlamentului polonez a adoptat vineri, cu unanimitate de voturi, un proiect de lege care permite ministrului energiei să stabilească zilnic preţurile maxime ale combustibililor.

Premierul Bolojan taie acciza la carburanți: „Este cea mai facilă soluţie şi foarte probabil ne vom duce pe acest aspect”
Premierul Ilie Bolojan anunţă că se va lua un nou set de măsuri, ”până la finalul zilei de luni” pentru reducerea preţurilor la carburanţi, cel mai probabil fiind vorba despre reducerea accizei.

Concluzie în PSD după noi consultări interne: nimeni nu mai susține actuala formulă cu Bolojan premier
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că se află la a patra regională din PSD, şi nimeni din partid nu susţine să rămână cum sunt acum în coaliţie. 

Un șef de serviciu și un director din Finanțele Publice București, anchetați pentru mită și trafic de influență. Anunțul DNA
Un şef de serviciu şi un director executiv de la Finanţe Publice Bucureşti au fost plasați sub control judiciar pentru luare de mită. Unul dintre aceştia, acuzat şi de trafic de influenţă.

Stirile PRO TV # 13.00 - 30 Martie 2026

Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

Săriți de pe fix - Trailer

Investiții finalizate, sănătate amânată

Ediția 8

Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Mircea Sandu, reacție după internarea lui Mircea Lucescu: „Cred că a exagerat”

Edin Dzeko rupe tăcerea după imaginile virale cu italienii: „Nu ne vor subestima!”