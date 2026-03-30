Surse. Planul Guvernului de scădere a prețurilor în benzinării: reducerea de accize la carburanți în trepte, până la 25%

Potrivit unor surse guvernamentale, acest lucru ar însemna că, la un nivel maxim, se poate ajunge la o reducere chiar și de 25% a accizei.

Nu în ultimul rând, actualizările la grila pe care o propune Ministerul Finanțelor ar urma să se facă la fiecare 10 zile, mai arată sursele Știrile Pro TV. Măsura este propusă, deocamdată, doar pentru trimestrul al doilea.

Pentru prețuri ar urma să se utilizeze cotația Platts, care este un preț de referință internațional pe piața benzinei și motorinei.

Cum ar putea funcționa viitorul mecanism

Inițial, se va stabili o primă perioadă de referință, de exemplu 1- 31 martie, în care vor fi analizați doi indici - indicele mediu Platts și prețurile medii la pompă - urmând ca aceste valori să fie comparate cu cele din 2025, aceiași indici.

În acest fel se va putea ajunge la un prag de 10%, iar, atunci când pragul va fi depășit, se va aplica mecanismul, cel mai posibil de la 1 aprilie 2026. Apoi, fiecare lună se va împărți în perioade de câte 10 zile.

Ulterior, se vor compara indicii 1-31 martie cu indicii 1-7 aprilie, în funcție de cum creștere, și se vor aplica reducerile în funcție pragul stabilit.

Surse: La TVA, autoritățile nu iau în calcul eventuale reduceri

La TVA, autoritățile nu iau în calcul eventuale reduceri, din cauza unor directive ale Uniunii Europene privind TVA, mai arată sursele citate. De altfel, premierul Ilie Bolojan a declarat recent, la G4Media, că o reducere a TVA ar putea atrage o procedură de infringement din partea Comisiei Europene.

În schimb, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, (PSD), a afirmat că reducerea TVA ar fi o variantă, deoarece ”în momentul de faţă a fost aplicată în câteva state europene”.

Bolojan a mai afirmat în urmă cu câteva zile că Guvernul urmează să decidă săptămâna aceasta, ”foarte probabil”, scăderea accizelor la carburanți, pentru a opri creșterea prețurilor la benzină și motorină.

Reducerea accizelor este o măsură intens cerută în industrie, în condițiile în care și alte state au apelat la această măsură.