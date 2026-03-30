El a mai spus că AUR exclude o colaborare cu partidele coaliţiei. Peiu a adăugat că înainte de alegeri nu există nicio formulă de înţelegere, decât în ipoteza în care va fi un guvern cu termen determinat, limitat la câteva luni şi cu mandat să organizeze alegeri.

”Noi vom depune moţiune de cenzură atunci când se va publica comunicatul privind estimatul rezultatului economic, pe primul trimestru al anului. Undeva în aprilie, început de mai. Atunci vom vedea că ceea ce am spus s-a confirmat şi suntem în criză economică”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

Peiu a mai spus că AUR exclude o colaborare înainte de alegeri cu oricare din partidele actualei coaliţii de guvernare, PSD, PNL, USR, UDMR.

”Înainte de alegeri nu există nicio formulă de înţelegere, coaliţie, decât în ipoteza în care facem un guvern cu termen determinat, limitat la câteva luni şi cu mandat să organizeze alegeri. Atât. În rest, nu avem niciun fel de interes să intrăm într-un guvern, în postură de partener minoritar”, a ţinut să precizeze senatorul AUR.

El a comentat şi scenariul susţinerii în Parlament a unui guvern minoritar.

”Asta este o invenţie, cum să susţii un guvern din care nu faci parte? Nu există aşa ceva. În democraţie, nu există susţinerea unui guvern din care să nu faci parte. Poate să existe susţinerea unui guvern de tehnicieni, deşi şi acolo este greu de acceptat că nu este amprentă politică, sau un guvern de uniune naţională, cu mandat limitat în timp de câteva luni pentru organizarea de alegeri. Dacă susţii guvernul, fie şi în Parlament, nu mai eşti în opoziţie”, a spus Petrişor Peiu, despre susţinerea de către AUR, în Parlament, a unui guvern minoritar.