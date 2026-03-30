Procurori ai Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu datele de 26, respectiv 27 martie 2026, faţă de Octavian Ciprian Topan, şef Serviciu Juridic 2 în cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti (DGRFP Bucureşti) a Agenţiei Naţonale de Administrare Fiscală (ANAF), pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită (2 infracţiuni) şi trafic de influenţă (2 infracţiuni) şi faţă de Taiana Popovici, la data faptelor director executiv juridic la aceeaşi instituţie publică, în prezent şef Serviciu Juridic Sector 6, ambii pentru luare de mită.

Potrivit procurorilor anticorupţie, în perioada mai–iunie 2022, Topan ar fi pretins, prin intermediul unui practician în insolvenţă (martor în cauză), suma de 50.000 de euro de la reprezentantul unei societăţi comerciale (suspect în cauză). În scopul obţinerii sumei pretinse, Octavian Topan ar fi lăsat să se creadă că, prin funcţia ocupată şi prin relaţiile pe care le are cu directorul executiv juridic al DGRFP Bucureşti, precum şi cu funcţionari din Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii, ar avea influenţă asupra acestora.

„Acesta ar fi susţinut că îi poate determina să emită o adresă prin care ANAF – DGRFP Bucureşti, în calitate de creditor majoritar, să voteze favorabil, în cadrul adunării creditorilor, modificarea planului de reorganizare al unei societăţi aflate în insolvenţă, administrată de suspectul respectiv. Ulterior, în luna octombrie 2022, inculpatul Topan Octavian-Ciprian ar fi primit, prin intermediul aceluiaşi martor, suma de 5.000 de euro de la reprezentantul societăţii, în legătură cu demersurile menţionate anterior”, precizează procurorii.

Potrivit DNA, în acest context, în cursul lunii martie 2023, Topan ar fi primit suma totală de 45.000 de euro de la reprezentantul societăţii beneficiare, prin intermediul aceluiaşi martor, în scopul emiterii unui punct de vedere în numele ANAF, prin care instituţia, în calitate de creditor majoritar al societăţii aflate în procedura insolvenţei, să ia act de modificarea planului de reorganizare, modificare ce prevedea reducerea creanţei deţinute de ANAF de la suma de 7.016.115 lei la suma de 2.156.446 lei.

„În perioada februarie–octombrie 2023, în acelaşi context, inculpata Popovici Tatiana ar fi primit, prin intermediul martorului şi al inculpatului Topan Octavian-Ciprian, suma de 15.000 de euro de la reprezentantul societăţii beneficiare, parte din suma de 50.000 de euro pretinsă şi primită de inculpatul Topan Octavian-Ciprian. În perioada octombrie–noiembrie 2025, inculpatul Topan Octavian-Ciprian ar fi primit suma de 5.000 de lei (echivalentul a aproximativ 1.000 de euro) de la lichidatorul judiciar al două societăţi aflate în procedura falimentului (martor în cauză). De asemenea, la data de 27 noiembrie 2025, acesta ar fi acceptat promisiunea aceleiaşi persoane de a-i remite suma de 5.000 de euro”, arată procurorii.

Potrivit aceleiaşi surse, sumele ar fi fost oferite în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu ale inculpatului, respectiv emiterea de către DGRFP Bucureşti a unor puncte de vedere prin care instituţia, în calitate de creditor majoritar al celor două societăţi, să aprobe ordinea de zi a adunărilor creditorilor, prin care se confirma calitatea de lichidator judiciar şi se stabilea onorariul acestuia, respectiv un onorariu lunar de 4.500 de lei şi un onorariu de succes în cuantum de 3% din contravaloarea bunurilor valorificate în procedura lichidării.

La data de 27 noiembrie 2025, în legătură cu o altă societate aflată în procedura insolvenţei, inculpatul Topan Octavian-Ciprian ar fi acceptat promisiunea lichidatorului judiciar menţionat anterior de a-i remite suma de 2.000 de euro.

În acest context, inculpatul ar fi lăsat să se creadă că are influenţă asupra şefului Serviciului Juridic Sector 3 din cadrul D.G.R.F.P. Bucureşti şi că îl va determina pe acesta să emită o adresă prin care A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Bucureşti, în calitate de creditor majoritar al societăţii, să aprobe planul de reorganizare întocmit de administratorul judiciar, menţionează DNA, potrivit News.ro.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, cei doi inculpaţi trebuie să respecte o serie de obligaţii, între care: să se prezinte ori de câte ori sunt chemaţi la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României, fără acordul procurorilor DNA, să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menţionate în ordonanţa de dispunere a controlului judiciar şi să nu desfăşoare activităţile în exercitarea cărora au săvârşit faptele, respectiv consilier juridic şi şef serviciu în cadrul DGRFP Bucureşti.

Celor doi inculpaţi li s-a atras atenţia că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.