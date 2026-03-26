Asta până când ucrainenii vor repara conducta care duce, în Ungaria, petrol de la ruși.

În acest timp, Moscova și Kievul continuă să se bombardeze reciproc. Cel puțin opt oameni au murit ieri în atacuri rusești. Iar Ucraina a atacat porturile de la Marea Baltică ale Rusiei.

În ultimele nopți, Ucraina a lansat o serie de atacuri asupra porturilor strategice ale Rusiei de la Marea Baltică, Ust-Luga și Vyborg.

Potrivit informațiilor, principalele ținte au fost conducte și nave petroliere, folosite pentru export.

Agenția Reuters transmite că, în urma acestor lovituri, capacitatea Rusiei de a exporta petrol a fost redusă cu cel puțin 40%.

În replică, Rusia a lansat un val de atacuri asupra întregului teritoriu ucrainean. Potrivit informațiilor oficiale, Moscova a folosit aproape o mie de rachete și de drone. Cele mai afectate au fost orașele Harkov și Liov.

Într-un interviu pentru Reuters, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că țara lui are suficiente rachete și drone, pentru a riposta la atacurile rusești. Zelenski a adăugat, însă, că Statele Unite s-au oferit să dea garanții de securitate Kievului, doar dacă armata ucraineană se retrage fără luptă din regiunea Donbas.

În plină campanie electorală, Viktor Orban plusează în conflictul deschis cu Ucraina. Și anunță că va bloca livrările de gaz către Kiev.

Viktor Orban, premierul Ungariei: „Ucraina a blocat funcționarea oleoductului Drujba timp de 30 de zile. Până acum, ne-am apărat cu succes împotriva acestui șantaj ucrainean. Datorită prețurilor protejate, ungurii plătesc cele mai mici prețuri la carburanți din întreaga Europă. Dar, atâta timp cât Ucraina nu furnizează petrol, nu va primi gaz din Ungaria”.

Orban a acuzat Kievul că întârzie intenționat să repare conducta avariată într-un atac al rușilor. Și l-a transformat pe Volodimir Zelenski în inamicul public numărul unu, într-o campanie electorală în care se confruntă cu un adversar care promite normalizarea relațiilor cu Uniunea Europeană.

Iar ministrul ungar de Externe a recunoscut că se consultă cu omologul său de la Moscova înainte și după fiecare summit european.

Peter Szijjarto, ministrul ungar de Externe: „Eu nu vorbesc doar cu ministrul rus de externe, ci și cu partenerii noștri americani, turci, israelieni, sârbi. Aceasta este esența politicii externe”.

Comisia Europeană a cerut guvernului de la Budapesta să clarifice aceste declarații, descrise drept „îngrijorătoare”. În plus, oficialii de la Bruxelles au blocat aprobarea planului de reînarmare al Budapestei, în cadrul programului SAFE.

Ungaria rămâne singurul stat care nu a primit undă verde, dintre cele 19 care au solicitat acces la program. Potrivit unui diplomat european, citat de presa internațională, motivul neoficial al deciziei este poziția Budapestei față de finanțarea Ucrainei.