În urma cercetării de atunci, individul a fost trimis în judecată. Acum este vizat și de un ordin de protecție.

Proprietarul mașinii: „A aruncat benzină pe jos și puțin pe mașină, a dat foc cu bricheta jos ca să se extindă focul în sus pe mașină”.

Alex Bunăiașu, proprietarul mașinii incendiate: Soția a fost telefonată de soacra mea: 'veniți acasă că v-a dat foc la mașină'. Am venit repede și am constatat că chiar așa a fost, noroc că ea era de față, a luat repede niște apă și a reușit s-o stingă.

Reporter: Altfel ardea toată.

Alex Bunăiașu: Bineînțeles, ardea tot, poate și casa.

Bărbatul acuzat are altă variantă.

Suspectul: Nu am dat foc la nicio mașină, mașina e în stare de funcționare – păi și de unde a pornit focul – focul a pornit de la soacra unui băiat

Reporter: Adică și-a dat foc singură la mașină.

Suspectul: Nu, ea a dat foc la niște buruieni la poartă și eu m-am dus cu apă să sting, nu aveam benzină.

Proprietarul mașinii spune că știe de unde i se trage acest necaz. În urmă cu 4 ani a sesizat autoritățile cu privire la faptul că bărbatul încerca să ucidă niște câini, iar pe unul l-a și omorât.

Alex Bunăiașu: „El încearcă să se răzbune pe noi pentru că în 2022 am sunat la 112, spânzura niște câini, am văzut chiar eu, și din cauza asta, cum se răzbună. Am fost martor. Am spus ce am văzut cu câinii, am spus adevărul și probabil din cauza aceasta”.

Polițiștii au deschis o anchetă și l-au reținut pe bărbatul care a dat foc autoturismului.

Miruna Prejbeanu, purtător de cuvânt IPJ Gorj: „Din cercetări a reieșit că bărbatul ar fi încercat să se răzbune pe vecinii săi ca urmare a faptului că în anul 2022 aceștia ar fi anunțat poliția că acesta și-ar fi spânzurat câinele în curtea imobilului în care locuiește”.

Bărbatul este deja trimis in judecata pentru comiterea infracțiunii de ucidere a unui animal cu intenție fără drept.

Acum este arestat și pentru distrugere și răzbunare pentru ajutorul dat justiției.

În plus, dacă va fi eliberat din arest, individul nu are voie să se apropie de vecinii săi la o distanță mai mică de 10 metri.