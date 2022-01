Klaus Iohannis: Salut anunţul preşedintelui Biden privind suplimentarea trupelor SUA în România

"Salut anunţul explicit al preşedintelui Joe Biden privind creşterea prezenţei militare a SUA în România, pe Flancul Estic, dacă situaţia de securitate se deteriorează şi mai mult. Parteneriatul Strategic România-SUA şi solidaritatea NATO sunt foarte puternice", a scris președintele României pe Twitter.

I welcome the explicit announcement of President @JoeBiden to increase the US ???????? military presence in Romania ????????, on the Eastern Flank, if the security situation deteriorates further. RO-US Strategic Partnership and @NATO solidarity are very strong. @POTUS