Kim Jong Un își pregătește fiica de 12 ani să preia puterea în Coreea de Nord. Rolul jucat de Dennis Rodman

04-09-2025 | 11:18
Kim Ju-ae kim jong un
Kim Jong Un își pregătește fiica, Kim Ju-ae, acum în vârstă de probabil 12 ani, să preia puterea în Coreea de Nord, într-o strategie menită să mai atenueze percepția negativă asupra dictaturii de la Phenian.

 

Fiica lui Kim Jong-un se apropie pas cu pas de obiectivul tatălui ei, acela de a deveni următorul conducător al Coreei de Nord, scrie South China Morning Post (SCMP)

Kim Ju-ae este văzută de analiștii coreeni ca o potențială succesoare, având în vedere numărul de evenimente de profil înalt la care a participat alături de tatăl ei.

Fiica conducătorului nord-coreean Kim Jong-un ar putea prezenta o imagine mai blândă pentru Phenian, departe de reputația de arogant a tatălui ei, care continuă să sugereze alegerea făcută asupra succesorului său prin a o plasa frecvent în ochii presei mondiale.

În timp ce Kim Ju-ae l-a însoțit miercuri pe tatăl ei la evenimentele de Ziua Victoriei din China, observatorii au realizat paralele cu precedentul stabilit de bunicul ei patern, Kim Jong-il, care l-a însoțit pe propriul său tată - liderul fondator al Coreei de Nord, Kim Il-sung - în călătoriile din străinătate.

Existența lui Kim Ju-ae a fost dezvăluită de fostul baschetbalist Dennis Rodman

Kim Jong-il avea 17 ani când i s-a alăturat lui Kim Il-sung într-o vizită la Moscova în 1959 și, ulterior, l-a escortat în repetate călătorii în China, inclusiv o vizită la Beijing în 1983.

Potrivit unui raport al The Chosun Daily, fostul viceministru al Unificării, Kim Hyung-seok, a declarat: „Judecând doar după modul în care Kim Ju-ae are apariții publice, nu ar fi nerezonabil să o considerăm o potențială succesoare”.

Bănuiesc că aceasta face parte și dintr-o strategie de atenuare a imaginii negative a regimului lui Kim Jong-un, care a avansat rapid în dezvoltarea nucleară și a rachetelor”.

Existența lui Ju-ae a devenit cunoscută pentru prima dată lumii exterioare în 2013, când fosta vedetă americană de baschet Dennis Rodman, un vizitator frecvent al Phenianului, a dezvăluit că a întâlnit-o pe fiica bebelușă a lui Kim.

Se crede că aceasta are acum 12 ani, potrivit experților în afaceri coreene.

Xi Jinping, la uriașa paradă de la Beijing: ”China este de neoprit”

