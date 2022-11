Kim Jong Un și-a scos pentru prima dată fiica în public, la testul unei rachete. Ce înseamnă acest gest pentru Coreea de Nord

Liderul nord-coreean Kim Jong Un şi-a dezvăluit pentru prima oară fiica în faţa lumii, în fotografii surprinzătoare transmise sâmbătă de agenţia oficială de presă KCNA care arată perechea mergând mână în mână şi inspectând lansarea celei mai mari rachete balistice intercontinentale, testată cu o zi înainte, relatează Reuters, potrivit News.

Kim Jong Un reveals his daughter for the first time to the public, at a wholesome father, daughter day out to an ICBM launch. pic.twitter.com/RwHbLMe1LB