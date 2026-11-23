A decis să îi trimită o scrisoare, însă aceasta a avut o soartă neașteptată: un diplomat nord-coreean a aruncat-o fără să o deschidă, chiar în fața unui reprezentant american, la o reuniune a ONU. Episodul este dezvăluit de The Wall Street Journal, care relatează și despre o nouă încercare eșuată de organizare a unei întâlniri între cei doi lideri, deși Washingtonul ar fi analizat concesii importante pentru reluarea dialogului.

The Wall Street Journal arată cât de mult s-a schimbat raportul de forțe dintre Washington și Phenian de la ultimele întâlniri ale celor doi lideri, în 2019.

Trump a încercat în 2025 să îl contacteze pe Kim Jong Un prin liniile telefonice și canalele de comunicare deja existente între cele două țări. Nimeni nu i-a răspuns.

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