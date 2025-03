Kievul va insista pe un armistițu pe mare și pe cer la discuțiile din Arabia Saudită. Trump speră la progrese substanțiale

Zelenski a sosit luni acolo și se va întâlni cu prințul moștenitor saudit. Dar nu va participa la discuțiile de mâine. Președintele ucrainean a repetat că și el și țara lui au vrut pace încă din prima secundă a războiului de agresiune, pornit de Vladimir Putin.

Iar un oficial de la Kiev a spus că delegația ucraineană va insista pentru un armistițu pe mare și pe cer, adică solicită oprirea atacurilor aeriene cu rachete și drone.

Reporter: Sunteți liniștit în legătură cu asta? Faptul că ați retras sprijinul, iar Ucraina s-ar putea să nu supraviețuiască?

Donald Trump: ”Ei bine, oricum s-ar putea să nu supraviețuiască. După cum știi, avem unele vulnerabilități față de Rusia. Știi cum e, e nevoie de doi. Războiul acesta nu trebuia să se întâmple, și totuși are loc. Așa că acum suntem blocați cu această încurcătură„.

De la Ucraina s-ar putea să nu supraviețuiască - chiar și cu sprijin american - Trump a trecut la declarații mai optimiste.



Reporter: Ați lua în considerare ridicarea suspendării schimbului de informații cu Ucraina?



Trump: ”Ei bine, aproape că am făcut-o. Adică, chiar aproape că am făcut-o și vrem să facem tot ce putem pentru ca Ucraina să-și demonstreze seriozitatea în a ajunge la o înțelegere cu Rusia. Ei nu au o mână bună de cărți cu care să negocieze. Nimeni nu are cu adevărat cărțile bune. Nici Rusia nu le are. Dar, ceea ce trebuie să faci este să ajungi la o înțelegere și să oprești vărsarea de sânge. Este un război fără sens. Și o să-l oprim”.

Dar pentru ca Washingtonul să reia și livrările de armament - a dat de înțeles Trump - nu este suficient ca Ucraina să încheie acordul pentru minerale rare.

Trump insistă că Zelenski trebuie să-și arate disponibilitatea de a face concesii teritoriale către Rusia, să facă primii pași către alegeri și eventual chiar să-și dea demisia din funcția de președinte.

Ucraina a căutat pacea încă din prima secundă a războiului și am spus mereu că singurul motiv pentru care războiul continuă este Rusia - a fost mesajul transmis de Volodimir Zelenski, înainte să plece spre Arabia saudită.

Toată atenția este îndreptată spre discuțile dintre delegația americană și cea ucraineană, de mâine, la care Zelenski nu va lua parte direct. Secretarul de stat american Marco Rubio și consilierul pentru securitate națională securitate Mike Waltz vor discuta cu omologii lor de la Kiev.

Trump: ”Avem întâlniri importante care urmează, după cum știți, în Arabia Saudită, unde va fi inclusăși Rusia. Va fi și Ucraina. Vom vedea dacă putem ajunge la un rezultat. Aș vrea să obținem ceva concret. Cred că vom face progrese mari săptămâna aceasta”.



Dimitri Peskov, purtător de cuvânt Rusia: ”Nu contează ce așteptăm noi. Contează ce așteptări are SUA. Am auzit în mod repetat declarații, la diferite niveluri, că SUA se așteaptă ca ucrainenii să demonstreze dorința de a face pace. Chiar își doresc pacea, membrii regimului de la Kiev, vrea pace Zelenski, sau nu?”

Pe de altă parte, Elon Musk, consilier special al președintelui american Donald Trump, a promis că va păstra accesul Ucrainei la Internetul furnizat de rețeaua sa de sateliți Starlink, după un schimb de replici cu ministrul polonez de externe.

"Pentru a fi extrem de clar, în ciuda dezacordurilor mele cu politica Ucrainei, Starlink nu își va închide niciodată terminalele. Niciodată nu vom face asta, ori să o folosim ca monedă de schimb" - a scris Musk pe X.

Anterior, însa, a stârnit îndoieli cu mesajul - "Întreaga linie a frontului lor s-ar prăbuși dacă aș opri Starlink".



Acest lucru l-a determinat pe ministrul polonez de externe să răspundă că serviciile de internet prin satelit pentru Ucraina sunt plătite de Polonia cu aproximativ 50 de milioane de dolari pe an. Musk i-a replicat sec și jignitor: "Stai liniștit, piticule. Plătești o mică parte din cost. Și nu există înlocuitor pentru Starlink".



