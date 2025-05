Kievul, lovit din nou cu zeci de drone și rachete. Trei persoane au fost ucise, iar unsprezece au fost rănite

Oficialii din regiunea Kiev au declarat că trei persoane au murit în două oraşe mici de lângă capitală.

Atacurile s-au extins la o serie de centre regionale, inclusiv al doilea oraş ca mărime din Ucraina, Harkov, precum şi Mikolaiv în sud şi Ternopil în vest.

La Kiev, Timur Tkachenko, şeful administraţiei militare a oraşului, a declarat că 11 persoane au fost rănite în urma atacurilor cu drone.

Fragments of Russian missiles and drones are being cleared in Kyiv. Rescue and emergency operations are ongoing at the sites of strikes and debris impacts — wherever they are needed. There were many fires and explosions in the city overnight. Once again, residential buildings,… pic.twitter.com/F3szA4gCJz