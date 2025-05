Kievul, în alertă după un atac combinat cu drone și rachete rusești. Opt persoane au fost rănite

„Explozii în capitală. Apărările aeriene au fost activate. Orașul și regiunea fac obiectul unui atac combinat al inamicului”, a indicat primarul pe Telegram. Forțele aeriene ucrainene au avertizat că rachete balistice se îndreaptă spre capitală.

Cel puțin o persoană a fost ucisă vineri în orașul ucrainean Odesa într-un atac rusesc cu două rachete balistice împotriva infrastructurii portuare, care a făcut de asemenea opt răniți, dintre care patru grav, potrivit șefului administrației militare a regiunii omonime, Oleg Kiper, citat de EFE.

More than 170 drones have been launched towards Ukraine already, and even more are on their way.

Kyiv is under a massive attack tonight.

