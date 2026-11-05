Potrivit unui judecător, Russell Brand riscă o pedeapsă cu închisoarea „considerabilă”. Sentința urmează să fie stabilită luni, notează AP.

Procurorul l-a descris pe actorul și comediantul britanic drept un „prădător sexual” nemilos, calculat și manipulator.

Brand, în vârstă de 51 de ani, a negat acuzațiile. El a recunoscut că, în tinerețe, era obsedat de sex și ducea o viață promiscuă, dar a susținut că nu a constrâns niciodată pe nimeni să facă ceva împotriva voinței sale.

Actorul a fost găsit vinovat de viol și de trei agresiuni sexuale asupra a patru femei. A fost achitat pentru alte două acuzații de viol și una de tentativă de agresiune sexuală.

Andy Furphy, superintendent în cadrul Poliției Metropolitane din Londra, a declarat că verdictul este „o dovadă a curajului, rezistenței și determinării extraordinare a femeilor care au avut curajul să vorbească public și să reclame cele întâmplate”.