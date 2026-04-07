Kanye West, în vârstă de 48 de ani, a depus luni o cerere de Autorizaţie Electronică de Călătorie (ETA) pentru a putea intra pe teritoriul britanic, potrivit BBC, care citează ministerul mai sus menţionat.

Cererea i-a fost respinsă pe motiv că "prezenţa sa nu ar fi în interesul general", a adăugat presa britanică.

După un weekend de polemici, decizia de interdicţie a fost luată de Guvernului britanic marţi din cauza declaraţiilor antisemite făcute de rapperul american în ultimii ani, deşi acesta anunţase în aceeaşi zi că era dispus să se întâlnească cu comunitatea evreiască din Regatul Unit.

Interdicţia survine la aproape 15 zile după incendierea a patru ambulanţe ale comunităţii evreieşti lângă o sinagogă din Londra, un eveniment care a sporit îngrijorările acestei comunităţi, deja traumatizată de atacul comis asupra unei sinagogi în Manchester pe 2 octombrie 2025. Doi credincioşi evrei au fost atunci ucişi şi alţi trei au fost grav răniţi.

Rapperul american, care a adoptat numele de Ye, a pierdut în ultimii ani numeroşi fani şi mai multe contracte comerciale din cauza declaraţiilor sale antisemite şi rasiste. El a afirmat în 2023 că "îi adoră pe nazişti" şi a lansat în 2025 un cântec intitulat "Heil Hitler". De asemenea, el a promovat un tricou cu svastică, de vânzare pe site-ul său web.

Anunţul referitor la venirea sa în Regatul Unit ca artist principal al Festivalului Wireless a stârnit indignare în opinia publică, iar prim-ministrul ţării, Keir Starmer, a calificat prezenţa sa pe solul britanic ca fiind "profund îngrijorătoare".

Festivalul Wireless a fost anulat

Festivalul Wireless din Londra a fost anulat, au anunţat organizatorii evenimentului marţi, la foarte puţin timp după ce artistului american i-a fost interzisă intrarea în Regatul Unit din cauza declaraţiilor sale antisemite din ultimii ani.

"În urma deciziei Ministerului de Interne de a interzice intrarea" lui Kanye West în Regatul Unit, organizatorii "s-au văzut constrânşi să anuleze Festivalul Wireless", au scris ei într-un mesaj distribuit pe Instagram.

Starul american era cap de afiş al evenimentului şi ar fi trebuit să urce pe scenă pentru a susţine concerte în toate cele trei seri ale acestui festival de rap şi hip-hop, în perioada 10-12 iulie, în Finsbury Park din Londra.

Fanii care au cumpărat bilete la cele trei concerte ale rapperului, cunoscut şi sub numele de Ye, vor primi contravaloarea acestora.