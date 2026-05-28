„M-am speriat, pentru că nu l-am mai văzut niciodată pe Joe așa, nici înainte, nici după aceea. Niciodată”, a declarat Jill Biden pentru CBS News, într-un interviu care urmează să fie difuzat duminică. CBS a publicat miercuri un fragment din interviu.

„Nu știu ce s-a întâmplat”, a spus ea. „În timp ce priveam, m-am gândit: «Doamne, are un accident vascular cerebral». Și m-a speriat de moarte”, a mărturisit fosta primă-doamnă.

Prestația lui Joe Biden din dezbatere a stârnit îngrijorări

Comentariile ei au fost o recunoaștere fără menajamente, la aproape doi ani după eveniment, a ceea ce zeci de milioane de americani au urmărit în timp real: Joe Biden, pe atunci în vârstă de 81 de ani și confruntat cu îngrijorări legate de vârsta și sănătatea sa, a avut o prestație dezastruoasă care i-a subminat șansele la un al doilea mandat. Cu vocea răgușită, Biden s-a încurcat în repetate rânduri în cuvinte și fraze, în timp ce oferea răspunsuri sinuoase la întrebări.

Echipa de campanie a lui Biden - și Jill Biden însăși - au depus eforturi susținute pentru a prezenta dezbaterea într-o lumină pozitivă imediat după încheierea acesteia. În cadrul unui eveniment organizat în acea seară, după dezbatere, Jill Biden a declarat: „Joe, te-ai descurcat excelent. Ai răspuns la fiecare întrebare. Cunoșteai toate faptele”, reamintește CNN.

Consilierii lui Biden au insistat că dezbaterea a fost o anomalie – o seară proastă a unui președinte îmbătrânit, dar încă energic și competent.

La scurt timp după dezbatere, Biden s-a deplasat în Carolina de Nord, unde a recunoscut că suferă consecințele faptului că nu mai este tânăr. „Nu mai merg la fel de ușor ca înainte. Nu mai vorbesc la fel de fluent ca înainte. Nu mai dezbat la fel de bine ca înainte”, a mărturisit el.

Dar, la sfârșitul lunii iulie - la mai puțin de patru săptămâni după dezbatere, în timp ce Partidul Democrat era cuprins de panică în perspectiva unor alegeri dezastruoase - Biden s-a retras din cursa prezidențială din 2024 și și-a acordat sprijinul vicepreședintei sale, Kamala Harris.

Jill Biden își apără soțul în fața acuzațiilor privind declinul cognitiv

Interviul de la CBS News vine în contextul în care Jill Biden se pregătește pentru un turneu de promovare a cărții „View from the East Wing”, viitoarea sa carte de memorii despre perioada petrecută la Casa Albă.

Un consilier al lui Biden nu a răspuns imediat la întrebările CNN despre interviul lui Jill Biden la CBS.

Într-un interviu acordat în primăvara trecută la emisiunea „The View” de la ABC News, Joe Biden a spus că afirmațiile potrivit cărora s-ar fi confruntat cu un declin cognitiv în timpul mandatului său - făcute inclusiv în cartea „Original Sin”, scrisă de Jake Tapper de la CNN și Alex Thompson de la Axios - sunt „greșite”. El a spus că „nu există nimic care să susțină acest lucru”.

Jill Biden a intervenit, de asemenea, pentru a-și apăra soțul în interviul acordat postului ABC, susținând că programul său ca președinte era „non-stop”.

„Oamenii care au scris acele cărți nu au fost la Casa Albă alături de noi și nu au văzut cât de mult a muncit Joe în fiecare zi”, a spus ea. „Adică, se trezea, lucra o zi întreagă, iar seara... eu eram în pat, știi, citind cartea mea, iar el era încă la telefon, citindu-și briefingurile, lucrând cu personalul”, a declarat fosta primă-doamnă.