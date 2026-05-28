În Marea Britanie, oamenii au fost sfătuiți să nu se mai scalde în râuri și lacuri unde nu există supraveghere din partea salvamarilor. Asta în contextul în care nouă oameni, dintre care șapte tineri, au murit înecați, în ultimele zile.

Și cinci francezi au pierit la fel. În Franța, meteorologii anticipează temperaturi de până la 39 de grade Celsius, în această perioadă. 13 departamente și capitala Paris sunt plasate în stare de alertă.

Cele 33 de grade Celsius din mijlocul zilei i-au topit pe turiștii care au ales să viziteze Parisul, în ultima lună de primăvară - mizând, probabil, pe temperaturi plăcute. La Turnul Eiffel s-au luat măsuri pentru canicula timpurie.

Alice Beunardeau, șefa departamentului de comunicare al companiei care administrează Turnul Eiffel: „Anul acesta, am început mai devreme instalarea unor sisteme de pulverizare a apei, în zona de acces și în spațiile de așteptare, astfel încât să putem oferi vizitatorilor aer mai răcoros și mai proaspăt. De asemenea, toate posturile de lucru și cabinele de lift au fost dotate cu aer condiționat, încă de la începutul anului”.

Franța se află, potrivit meteorologilor, sub un așa-numit „dom de căldură” - un sistem de presiune înaltă, care blochează aerul cald. Fenomenul a urcat mercurul din termometre cu zece grade peste valorile normale acestei perioade. În sudul Franței s-au atins maxime demne de miezul verii: 36 de grade la umbră. Cum tentația scăldatului în râuri e mare, poliția călare a patrulat malurile Senei, în contextul în care mai mulți francezi au pierit înecați.

Restricții și măsuri speciale în Italia și Marea Britanie

Patrick, membru al Clubului Nautic Haute Seine: „Oamenii nu înțeleg cât de periculos poate fi să înoți în Sena, în special din cauza curenților, dar și din cauza șlepurilor care trec, creează deplasări puternice ale apei și îi pot trage sub apă pe înotători”.

Și la Roma, turiștii străini au dat piept cu un oraș încins și nepregătit pentru caniculă.

Barbie Latza Nadeau, corespondent CNN: „Dacă ești la Roma pentru câteva zile și vrei să vezi Fontana di Trevi din spatele meu sau Colosseumul, vei da piept cu căldura. Este însă prea devreme în an pentru ca măsuri de protecție în caz de caniculă să fie puse în aplicare. De multe ori se instalează structuri pentru umbră sau se oferă apă gratuită. Nu a fost însă pregătit nimic, pentru că vara nu a început oficial în Italia”.

În regiunea Lazio, care include și capitala Roma, autoritățile au impus restricții între orele 12:30 și 16:00 pentru activitățile desfășurate în condiții de „expunere prelungită la soare”. E vorba de munca în agricultură, pe șantiere sau în sectorul livrărilor. Ieri, sub soarele dogoritor, un bărbat a leșinat în timp ce aștepta să strângă mâna papei Leon, în Piața Sfântul Petru de la Vatican.

Lilia, turistă din Odesa, Ucraina: „E foarte cald, nu știu cum rezistă localnicii. Vara nici n-a început și e deja atât de cald. Probabil de-aia italienii sunt așa de bronzați și de frumoși”.

Și britanicii continuă să se topească sub soarele neobișnuit de fierbinte pentru această insulă, care a înregistrat, în ultimele zile, recorduri absolute.

Spania și Portugalia, afectate de temperaturi extreme

În Spania sunt și 40 de grade, în sudul țării. Când te aventurezi pe stradă, e bine să fii pregătit.

Pau Mosquera, corespondent CNN: „Iei cu tine o șapcă, cremă de protecție solară și, cel mai important, apă rece”.

Și în Portugalia, șapte regiuni sunt plasate sub cod galben din cauza temperaturilor extreme. Zeci de localități din sudul țării sunt în alertă maximă, pentru că există risc de incendii.