În centru, în sud și în sud-est se adună norii și apar averse destul de abundente, însoțite de descărcări electrice. Vântul are intensificări în cea mai mare parte a țării.

În Dobrogea și Bărăgan se înnorează din când în când, iar după prânz o să vină câteva reprize de ploaie, pe spații mici. Vântul se întețește și atinge viteze mai mari în nordul Dobrogei. Temperaturile scad și ajung la 24 de grade.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei norii se înmulțesc, iar în a doua parte a zilei e posibil să plouă. Vântul agită atmosfera în toată regiunea și atinge viteze de 70 de km/h. Se mai răcește, iar maximele se opresc la 25 de grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina avem atmosferă însorită în zonele joase; ceva înnorări și averse în regiunile montane. Vântul bate tare, iar vremea devine rece pentru sfârșitul lunii mai. La amiază vor fi cel mult 22 de grade.

Un aer mai rece pătrunde și în nordul Transilvaniei și în Maramureș, pe unde se vor înregistra 23 de grade. Pe la munte se mai înnorează din când în când, iar după prânz o să plouă. În rest găsim soare, vreme bună și un vânt activ.

În ținuturile vestice urmează o zi frumoasă. Norii apar sporadic, însă vântul bate tare și atinge viteze de 90 de km/h în zona montană. Temperaturile ajung la valori apropiate de normalul perioadei, iar în Banat se ating 26 de grade.

În Transilvania avem soare cu nori și câteva reprize de ploaie - în special pe la munte. Vântul se întețește și atinge viteze mai mari în zona Meridionalilor, iar temperaturile scad și ajung la 24...25 de grade în vestul provinciei.

Și în Oltenia se înmulțesc norii și o să vină câteva serii de averse - mai ales în a doua parte a zilei. Vor fi și tunete, fulgere, iar vântul agită atmosfera. Pe-aici vremea rămâne caldă, iar în sud-vestul regiunii se pot atinge chiar și 30 de grade.

Cam la fel va fi și în ținuturile sudice: atmosferă schimbătoare și mai multe reprize de ploaie, care pot aduce peste 20 de litri de apă pe metru pătrat. Avem și un vânt destul de insistent, iar temperaturile, în scădere față de miercuri, ajung la 27 de grade.

În București se răcește și vor fi cel mult 25 de grade - o valoare normală pentru sfârșitul lunii mai. Se înnorează din când în când, e posibil să plouă slab și vântul atinge viteze de 45 de km/h. La noapte, minima atinge 12 grade.

Temperaturile ajung la valori normale și la munte. În Orientali și în Meridionali se adună norii și vin câteva reprize de ploaie, pe spații mici. Vântul atinge viteze mai mari în masivele vestice și în cele sudice, pe unde vor fi rafale de 90 de km/h.