Jihadiștii „Beatles”, care torturau și ucideau ostaticii occidentali, au fost capturați în Siria

Getty

Doi jihadiști britanici, care erau însărcinați cu capturarea, torturarea și uciderea ostaticilor occidentali, au fost reținuți de luptătorii sirieni kurzi.

Potrivit oficialilor americani, cei doi fac parte dintr-un grup de patru militanți jihadiști supranumiți luptătorii „Beatles”, din cauza accentului lor britanic. Ei au fost identificați drept Alexanda Kotey și El Shafee Elsheikh, aceștia sunt ultimii doi membri ai grupării rămași în viață, informează New York Times.

Liderul Mohammed Emwazi, cunoscut drept „John Jihadistul” a fost ucis în urma unui atac aerian, în 2015. El a devenit cunoscut după ce a decapitat mai mulți ostatici americani și britanici. Un al patrulea bărbat, Aine Davis, este într-o închisoare din Turcia, fiind acuzat de terorism.

Jihadiștii „Beatles” au trăit în vestul Londrei. Aleksanda Kotey, unul dintre cei reținuți de forțele kurde din Siria s-a născut în Londra, părinții lui fiind din Ghana și Cipru. Pe de altă parte, Shafee Elsheikh s-a mutat cu familia în Sudan, în 1990.

Extremiștii britanici erau cunoscutți pentru violența lor. Astfel, aceștia obșnuiau să își bată în mod repetat ostaticii pe care îi țineau în închisori din Raqqa, fosta capitală a grupării Stat Islamic. Aici îi torturau, după care îi executau. Autoritățile americane cred că „John Jihadistul” a ucis doi jurnaliști americani, cât și un lucrător umanitar. În total, gruparea ar fi decapitat peste 27 de ostatici.

Potrivit Departamentului de Stat, Aleksanda Kotey „se ocupa mai ales de execuții și de metode brutale de tortură, între care cea prin electroșocuri și prin înec. Totodată, el a acționat ca recrutor al grupării Stat Islamic și i-a făcut pe mai mulți britanici să se alăture organizației teroriste.”

„Elsheik a devenit cunoscut din cauză că își crucifica victimele, în timp de era gardian ISIS”, a mai precizat Departamentul de Stat.

Cei doi bărbați, care au 29 și 34 de ani, au fost reținuți de Forțele Siriene Democrate – o miliție kurdă -, susținute de cele americane, la jumătatea lunii ianuarie. Ei au fost identificați pe baza amprentelor.

Oficiali americani au vorbit, sub protecția anonimatului, pentru New York Times despre cum au fost capurați aceștia, însă detaliile cazului rămân secrete. Astfel, sub interogatoriu cei doi ar fi oferit detalii improtante privind organizarea grupării Stat Islamic. Totodată, anchetatorii au colectat informații de pe telefoanele mobile și alte dispozitive electronice pe care aceștia le aveau asupra lor.

Pentru moment, nu este clar dacă cei doi vor fi judecați de Departamentul american de Justiție sau când vor ajunge în custodia Armatei Statelor Unite. Potrivit sursei citate, Mare Britanie – aliat apropiat al SUA – s-ar putea opune ideii ca cei doi să fie trimiși la Guantanamo, deși un oficial american susține că Guvernul britanic i-a lăsat pe Kotey și Elsheikh fără cetățenie britanică.

