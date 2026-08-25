Comentariile lui Vance au fost făcute în timpul unui miting din Maine, la doar câteva ore după ce preşedintele Donald Trump a anunţat că va dubla tarifele la autovehiculele şi piesele auto importate din Canada la 50%, intensificând şi mai mult un război comercial care a izbucnit din nou, potrivit News.ro.

„Trebuie să ne amintim că Canada este un stat — scuze, alunecare freudiană”, a spus Vance, stârnind râsete în rândul mulţimii. „A fost de fapt o greşeală.”

Vicepreşedintele în vârstă de 42 de ani a continuat afirmând că Canada ar fi „invadată de o ţară străină” dacă nu ar fi sub protecţia Statelor Unite.

„Şi cum răspunde de fapt Canada la asta – tratându-i corect pe locuitorii din Maine? Nu, ei aplică tarife ridicole şi alte taxe netarifare asupra produselor din Maine care intră în Canada”, a spus Vance.

„Ne-am săturat de asta. De fapt, vom riposta împotriva practicilor comerciale neloiale, fie că provin din China, fie din Canada.”

Declaraţiile lui Vance au venit după un weekend tumultuos pentru Statele Unite şi Canada, în cadrul căruia au intrat în vigoare, imediat după miezul nopţii din 22 august, tarife de 50% asupra unor produse canadiene.

Tarifele au fost anunţate printr-un decret prezidenţial din 20 iulie şi trebuiau iniţial să intre în vigoare pe 19 august, dar Trump a dispus o amânare de trei zile, afirmând că cele două ţări erau pe cale să încheie un acord.