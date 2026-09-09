Individul a fost prins de polițiști și a ajuns în spatele gratiilor pentru următoarele 30 de zile.

Jaful, pregătit ca după un scenariu de film, a fost făcut în jurul orei 5 dimineața.

Individul ar fi tăiat firele de curent și, pe întuneric, a intrat în sala de jocuri de noroc din Luduș, județul Mureș.

Alexandra Luca, purtător de cuvânt IPJ Mureș: „Acesta s-ar fi apropiat de angajată și ar fi amenințat-o, solicitându-i să-i remită bani din casa de marcat.”

Bărbatul a reușit să fugă cu aproape 17.000 de lei. Localnicii sunt șocați de cele întâmplate.

Bărbat: „Cineva care a avut cunoștință ce este acolo, probabil... Bani câștigați ușor, fără muncă... Sunt oameni fără scrupule.”

Femeie: „Decât să meargă la lucru, mai bine fură și trăiesc mai bine așa decât să meargă la lucru.”

Polițiștii l-au găsit pe bărbatul de 29 de ani, care a fost arestat preventiv pentru tâlhărie calificată.

Suma furată a fost recuperată în întregime.