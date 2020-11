Italia, lovită dur de al doilea val al pandemiei. Micile afaceri sunt aproape de faliment

Italia, lovită dur de al doilea val al pandemiei, a raportat în ultima săptămână, în medie, 650 de îmbolnăviri la suta de mii de locuitori. Spre deosebire de primăvară, acum este afectat și sudul țării, așa că zona roșie se extinde.

Pe lângă lupta cu virusul, italienii trebuie să facă față și crizei economice. Micile afaceri locale sunt aproape de faliment.

În alţi ani, în noiembrie și în decembrie, arterele comerciale din centrul orașului Napoli erau ticsite de turiști. Acum însă e pustiu.

Daniele Gambardella, patron magazin: „Vreau să vă arăt o poză pe care tocmai mi-a trimis-o un prieten. E un selfie pe care și l-a făcut chiar aici în urmă cu fix un an, pe 13 noiembrie 2019.”

De duminică, regiunile Campania și Toscana se alătură zonelor roșii din Italia, adică au cel mai ridicat risc de infectare. În aceeaşi situaţie sunt şi 5 regiuni din nordul țării.

Citește și A început vânătoarea de trufe în pădurile din Italia. Cât ajunge să coste un kilogram

Sâmbătă angajaţii unui restaurant pregăteau pizza pentru ultimii clienţi. De duminică, localurile s-au închis, iar cei care lucrau acolo au intrat în şomaj tehnic în perioada carantinei.

Antonio Furno, client: „Suntem conştienţi că e ceva necesar, chiar dacă sacrificiile nu sunt ale noastre, ci ale celor care în acest moment îşi petrec ultima zi de lucru aici.”

Autoritățile locale voiau închiderea Campaniei încă din octombrie, însă guvernul de la Roma a ezitat să ia măsuri mai stricte în sudul tării, oricum subfinanţat și mult mai sărac decât nordul.

Luigi De Magistris, primar Napoli: „Din septembrie încoace s-a adunat multă oboseală şi anxietate. În opinia mea, situaţia e mult mai gravă la nivel social şi economic, e mai multă sărăcie dar, peste toate astea şi nu doar în Napoli, e mai multă neîncredere şi depresie.”

În ultimele zile, episoade precum moartea unui pacient în baia spitalului Cardarelli din Napoli au adus regiunea în atenţia întregii ţări. Totuși, impactul economic al carantinei este devastator pentru economia locală.

Daniele Gambardella, patron magazin: „Principala noastră problemă e că trăim din slujbe sezoniere, la fel ca în stațiunile de ski. Dacă nu facem bani în sezon, înseamnă că anul întreg e pierdut. Și, ca să supraviețuim până la anul, trebuie să ne înglodăm în datorii.”

Carmine Alcidi, patron bar: „Când am intrat prima oară în carantină, eram după un an bun, profitabil, așa că aveam ceva economii. Acum toți banii sunt duși, am avut închis 3 luni, iar următoarele 5 luni am lucrat la 35% din capacitate. S-au dus toate economiile. Am de plătit chirie pentru bar și locuință și, sincer, nu știu cum o voi scoate la capăt.”

Reporter: La ce vă așteptați după noile restricții?

Elvira și Salvatore Tufano, patroni magazin cu preparate tradiționale: Va fi la fel ori chiar mai rău. Câștigăm cu 90% mai puțin decât înainte de pandemie. Practic nu muncim deloc. Și nu mai avem nimic pus deoparte.

Italia a înregistrat 636 de noi decese cauzate de coronavirus în ultimele 24 de ore - cel mai negru bilanţ din ultimele 7 luni - şi 38 de mii de infectări. Cu o zi în urmă, a fost atins recordul absolut pentru peninsulă: 41 de mii de teste pozitive în 24 de ore. Ca și cum situația n-ar fi deja dezastruoasă, un reputat virusolog de la Universitatea din Milano avertizează că al treilea val al pandemiei va lovi în februarie.