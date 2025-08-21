Israelul a început prima fază a asaltului asupra oraşului Gaza şi a cucerit deja o suburbie

Israelul a început prima etapă a asaltului său planificat asupra oraşului Gaza şi a preluat deja controlul asupra unei suburbii, a anunţat miercuri seară purtătorul de cuvânt militar israelian Effie Defrin, potrivit Reuters.

Planul de ocupare a oraşului Gaza de către armata israeliană a fost aprobat de ministrul apărării Israel Katz, care a ordonat şi mobilizarea a 60.000 de rezervişti pentru a participa la operaţiune.

Ministrul israelian a aprobat, de asemenea, "pregătirile umanitare pentru evacuarea" populaţiei din oraşul Gaza.

Israelul a anunţat la începutul lunii august că intenţionează să preia controlul asupra oraşului Gaza şi a taberelor de refugiaţi din apropiere, cu scopul declarat de a lichida Hamas şi de a elibera ostaticii ţinuţi de mişcarea palestiniană în Fâşia Gaza.

Conflictul din Fâşia Gaza a fost declanşat de atacul terorist fără precedent comis de comandouri ale mişcărilor palestiniene Hamas şi Jihadul Islamic în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023. Atacul s-a soldat cu moartea a 1.219 de persoane, în majoritate civili.

Alte 251 au fost luate ostatice şi duse în enclava palestiniană. Dintre acestea, 49 încă se află în Fâşia Gaza, dar armata israeliană deţine informaţii că doar 22 dintre ele mai sunt în viaţă.

Armata israeliană a ripostat imediat cu o ofensivă terestră şi aeriană dură asupra poziţiilor Hamas din Fâşia Gaza, operaţiune în timpul căreia, până miercuri la prânz, au murit 62.122 persoane - din care 58 în ultimele 24 de ore - şi alte 156.758 au fost rănite, potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza.

Zeci de combatanţi Hamas ucişi de armata israeliană

Armata israeliană a afirmat miercuri că a ucis zeci de combatanţi Hamas în Fâşia Gaza, respingând un atac al ramurii armate a mişcării islamiste palestiniene, care susţine că a ucis un număr nedeterminat de soldaţi israelieni.

Potrivit mass-media israeliene, este vorba de un atac de o amploare fără precedent împotriva trupelor israeliene din Fâşia Gaza de la începutul războiului declanşat de atacul sângeros al Hamas asupra Israelului, la 7 octombrie 2023.

„Astăzi, în jurul orei 9.00, peste 15 terorişti au ieşit din mai multe guri ale unui tunel situat în apropierea unui post avansat al batalionului 90 din sudul Khan Yunis” (sudul Fâşiei Gaza), se arată într-un comunicat al armatei.

Focuri de armă şi rachete antitanc

Agresorii „au lansat un atac combinat cu focuri de armă şi rachete antitanc în direcţia postului. Mai mulţi dintre cei care încercau să se infiltreze în post au fost eliminaţi în lupte corp la corp şi lovituri aeriene de sprijin”.

„Un soldat al Tsahal a fost grav rănit şi alţi doi au fost uşor răniţi” în incident, potrivit armatei, care afirmă că a ucis „10 terorişti” în total şi a difuzat imagini cu atacurile sale aeriene.

Alţi opt atacatori au reuşit să se retragă în tunel. „Incidentul este încă în curs, iar trupele continuă operaţiunile pentru a-i localiza şi elimina”, a adăugat armata.

Potrivit lui Doron Kadoch, jurnalist la radioul militar israelian, este vorba de un atac „excepţional” de la începutul războiului.

Acesta avea drept scop răpirea soldaţilor, în timp ce între Israel şi Hamas se află pe masă o propunere de acord pentru eliberarea ostaticilor răpiţi la 7 octombrie şi un armistiţiu în teritoriul palestinian, a afirmat canalul 12 al televiziunii israeliene.

„Un raid efectuat în această dimineaţă” de luptătorii Hamas

Într-un comunicat, Brigăzile Ezzedine al-Qassam, ramura armată a Hamas, au raportat „un raid efectuat în această dimineaţă” de luptătorii săi „asupra unei poziţii inamice recent stabilite în sud-estul Khan Yunis”, afirmă textul.

Sprijiniţi de mortiere, combatanţii „au luat cu asalt situl şi au ţintit mai multe tancuri (...) în care ocupanţii (soldaţi israelieni, n.r.) se baricadaseră”, explică ramura armată a Hamas, care afirmă că a ucis „un şef de tanc”.

Aceasta a mai transmis că unul dintre luptătorii săi „s-a aruncat în aer în mijlocul soldaţilor” israelieni, „lăsându-i morţi şi răniţi”, fără a menţiona pierderi în rândurile sale.

