"Periferia de sud a Beirutului nu este diferită de localităţile din nordul Israelului. Dacă nu este linişte în nord(ul Israelului), nu va fi linişte la Beirut", a ameninţat ministrul israelian al Apărării.

"Nu vom permite o situaţie în care localităţile noastre şi cetăţenii noştri sunt atacaţi, în timp ce la Beirut rămâne linişte", a insistat el.

Katz a făcut aceste declaraţii după ce armata israeliană a primit ordinul să atace sudul Beirutului - un bastion al mişcării islamiste libaneze proiraniene Hezbollah.

Armata israeliană şi-a intensificat totodată operaţiunile în sudul Libanului.

Katz a anunţat că armata israeliană operează "cu scopul de a elimina ameninţările (...) şi de a face din zona fluviului Litani o zonă plasată sub controlul de securitate al Tsahalului (armata israeliană), debarasată de armament şi de terorişti".

Fluviul Litani se află la aproximativ 30 de kilometri de frontiera cu Israelul.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu anunţa vineri că armata israeliană a traversat fluviul, după ce a anunţat că o mare parte a sudului Libanului este considerată o "zonă de luptă", în pofida unui armistiţiu - niciodată respectat de ambele părţi - pe care l-a încheiat la 17 aprilie cu Hezbollahul.