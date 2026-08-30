„Vreau să fiu absolut clară: acest guvern nu va relua negocierile de aderare în cursul acestei legislaturi”, care se întinde până în 2028, a asigurat lidera social-democrată, ea însăși favorabilă votului „da”, potrivit News.ro.

Ea a organizat o conferință de presă a doua zi după referendumul inițiat de guvernul său, la care s-a înregistrat o prezență puternică la urne. Islandezii au respins propunerea de reluare a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, dând o lovitură guvernului și alăturându-se celor care vedeau în aceasta un risc pentru suveranitatea apelor de pescuit ale țării.

După numărarea tuturor buletinelor de vot, 52,8% dintre alegători s-au pronunțat împotriva propunerii guvernului de a începe negocierile cu Bruxelles, în timp ce opțiunea „da” a obținut 47,2% din voturi, au relatat postul public de televiziune RUV și alte mass-media islandeze.

Guvernul își prezentase proiectul de aderare ca pe un moment decisiv, „acum sau niciodată”, iar prim-ministrul Kristrun Frostadottir declarase alegătorilor în luna august că un „nu” ar pune capăt tuturor preconcepțiilor legate de UE.