Prin programul „România vrea să te cunoască”, pus la dispoziție de o organizație, au făcut practică în șase companii din domenii diferite din București, au stat de vorbă cu liderii lor și au descoperit cum arată, din interior, piața muncii din țara noastră.

Franceză, spaniolă sau alte limbi străine se aud într-un grup de tineri care, deși studiază peste hotare, au venit în România pentru a vedea cum se lucrează în companiile de aici.

Ana și-a început studiile în Belgia, iar acum este în Bologna, Italia, unde urmează un program Erasmus. După încheierea acestuia, își dorește să revină la Bruxelles, unde vrea să studieze economie și afaceri.

Ana Inulescu, studentă: „Am visul ăsta să lucrez la instituțiile europene de la Bruxelles, că de asta m-am și dus în Belgia, dar sunt foarte, foarte multe căi de acces în piața muncii și în România. Asta-i lipsește României, consider, o educație mai mult decât nivelul academic strict și una mai pragmatică, poate, și consider că și publicitatea și, de fapt, ce înseamnă piața muncii în România și ce oportunități.”

În schimb, Octavian studiază la Milano specializarea economie internațională și management și e decis că vrea să se întoarcă în țară.

Octavian Diaconescu, student: „Am avut un workshop despre ce înseamnă, despre diferența dintre cultură și management și ce a rămas cu mine este că cea mai importantă resursă sunt oamenii și că ar trebui să valorificăm mai mult. Din păcate, cred că României, în momentul de față, îi lipsește o perspectivă globală de a privi lucrurile.”

Participanții studiază la universități precum Yale, Columbia, Bocconi ori KU Leuven.

Lucian Cizmaru, coordonatorul proiectului „România vrea să te cunoască”: „Au avut parte de o experiență prin care au descoperit mai multe tipuri de companii, de la multinaționale la companii antreprenoriale, companii din zona industriei, serviciilor, companii de consultanță, am încercat cumva să le oferim o imagine globală.”

Justin Anghel, președintele fondator al Asociației „Cred în România”: „Scopul nostru este de a arăta lucrurile frumoase care se întâmplă în România, de a schimba puțin paradigma și de a ne concentra pe lucrurile pozitive.”

Fiecare participant a primit o bursă de 1.000 de euro.