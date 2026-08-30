Pe peronul gării din Costinești, sute de tineri bronzați și cu bagaje grele s-au înghesuit în trenurile care aveau să-i readucă la realitatea cotidiană. Ultimul weekend din august închide, astfel, un sezon estival intens, cu plusuri și minusuri pentru turismul românesc.

Andrei și Daniel își așteaptă trenul cu bagajele strânse în grabă. Vacanța s-a încheiat, dar nu și visurile lor.

Andrei și Daniel: „S-a terminat vacanța. E goală plaja în perioada. Începe școala.”

Și pentru alți turiști, despărțirea de mare a venit la fel de greu. Ionuț și Alina, din Prahova, nici nu au apucat să se îndepărteze bine de plajă că au și început să planifice următoarea vacanță.

Ionuț și Alina: „S-a terminat vacanța, o luăm de la capăt, cu școală, facultate. Regret că nu am apucat să mă distrez mai mult decât am făcut-o. Sunt tristă, cu adevărat supărată. Chiar vreau să mai stau. Ne-ar mai prinde bine măcar o săptămână, jumătate... așa, o lună, două, trei.”

Pe plajă, cei care au mai avut câteva ore la dispoziție au profitat din plin de ultima zi de vară.

Pe șosele, întoarcerea acasă a fost dificilă. Drumul național 39, între Tuzla și Autostrada Soarelui, s-a aglomerat, iar mașinile au înaintat cu greu, bară la bară. Drumul spre București s-a transformat, pentru unii, într-o adevărată probă de răbdare. În acest weekend, la țărmul mării au fost înregistrați peste 120.000 de turiști. Iar de la 1 septembrie începe programul „Litoralul pentru Toți”, valabil întreaga lună.