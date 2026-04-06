”Solicităm încetarea războiului și prevenirea repetării acestuia”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Esmail Baghaei, potrivit agenției de știri de stat iraniene IRNA, citată de CNN.

Reuters a transmis luni că Iranul și SUA au primit o propunere de încetare a ostilităților care ar putea intra în vigoare luni.

Axios afirmă, de asemenea, că SUA, Iranul și mediatorii regionali discutau un potențial armistițiu de 45 de zile, ca parte a unui acord în două faze care ar duce la încetarea definitivă a războiului.

Baghaei nu a abordat în mod specific aceste informații.

El a adăugat că Iranul a formulat un răspuns la cererile Statelor Unite de a pune capăt războiului și îl va anunța „atunci când va fi necesar”, referindu-se la lista de 15 puncte cu cereri pe care Washingtonul a transmis-o Teheranului prin intermediul Pakistanului.

Propunerea este „extrem de excesivă, neobișnuită și ilogică”, adăugând că Iranul are o „experiență foarte amară în negocierea cu SUA”, a spus el.

Orice discuții diplomatice sunt „absolut incompatibile cu ultimatumurile, crimele și amenințările de a comite crime de război”, a adăugat el, referindu-se la amenințarea președintelui american Donald Trump de a bombarda infrastructura cheie iraniană dacă Teheranul nu deschide Strâmtoarea Ormuz.

Separat, purtătorul de cuvânt al Forțelor Armate Iraniene, Ebrahim Zolfaghari, a declarat luni că, dacă atacurile asupra țintelor civile se vor repeta, represaliile Iranului vor fi la o scară mult mai largă, iar pierderile „de câteva ori mai mari”, a transmis agenția de știri semi-oficială Tasnim.