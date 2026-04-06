Duminică, un proiectil a lovit o zonă din apropierea centralei electrice – denumită adesea BNPP –, marcând a patra oară când amplasamentul a fost ținta unui atac de la începutul războiului, potrivit agenției de presă de stat iraniene Tasnim.

Avertisment privind riscul unui accident radiologic grav

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a declarat că „activitatea militară continuă în apropierea BNPP - o centrală în funcțiune, cu cantități mari de combustibil nuclear - ar putea provoca un accident radiologic grav, cu consecințe dăunătoare pentru oameni și mediu în Iran și dincolo de granițele țării”, a postat AIEA pe X.

Pe baza unei analize independente, AIEA a confirmat că recent au avut loc lovituri în apropierea centralei, inclusiv una la doar 75 de metri de perimetrul amplasamentului. Agenția a precizat că centrala electrică în sine nu a fost avariată.