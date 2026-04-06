Armata israeliană a lovit cu forţă cel mai mare complex petrochimic din Iran, situat la Asaluyeh, o ţintă cheie care asigură circa jumătate din producţia petrochimică a ţării", a spus ministrul israelian al apărării într-un mesaj video.

De ce este crucial complexul de la Asaluyeh

Complexul Asaluyeh, din sudul Iranului, se află în zona imensului zăcământ de gaze naturale South Pars, pe care Iranul îl împarte cu Qatarul, şi este esenţial pentru sectorul energetic iranian.

Companiile care furnizează electricitate, apă şi oxigen către complexul de la Asaluyeh au fost atacate, dar societatea petrochimică Pars nu a fost avariată, susţine agenţia de ştiri iraniană Tasnim, adăugând că alimentarea cu energie electrică a tuturor unităţilor petrochimice din Asaluyeh este întreruptă.

În martie, Israelul a atacat zăcământul de gaze South Pars şi infrastructura de la centrul de procesare Asaluyeh din apropiere, atac în urma căruia Iranul a ripostat prin lovituri cu rachete şi drone asupra unor ţinte energetice în Israel şi în zona Golfului.

Sâmbătă, atacuri aeriene israeliano-americane au lovit de asemenea complexul petrochimic din Mahshahr, în sud-vestul Iranului. "Cele două uzine, care furnizează 85% din exporturile petrochimice ale Iranului, sunt acum scoase din funcţiune", a mai spus ministrul israelian al apărării după atacul asupra complexului de la Asaluyeh.