Alte sute de zboruri au fost anulate și luni, ducând la câteva mii numărul de curse aeriene blocate pe tot globul, în contextul în care lumea se confruntă cu cel mai grav haos în transportul public aerian de la pandemia de Covid încoace, scrie The Guardian.

Sute de mii de pasageri rămân blocați, iar principalele centre aeriene din Orientul Mijlociu sunt închise pe fondul consecințelor atacurilor americane și israeliene asupra Iranului.

Acțiunile companiilor aeriene de top au fost supuse presiunilor după zile întregi de perturbări, Donald Trump indicând că acțiunea militară a SUA ar putea dura încă patru săptămâni.

Aeroporturile majore din Orientul Mijlociu, inclusiv Dubai - cel mai aglomerat hub internațional din lume - s-au închis pentru a treia zi consecutiv, pe fondul celui mai acut șoc aviatic de când pandemia de Covid-19 a paralizat industria.

Zborurile în Orientul Mijlociu au fost anulate, perturbând mii de servicii până în prezent, deoarece companiile aeriene internaționale au continuat să își suspende serviciile.

Luni dimineața, 1.239 de zboruri fuseseră deja anulate. Emirates Airlines, cu sediul în Dubai, Etihad Airways, cu sediul în Abu Dhabi și Qatar Airways, cu sediul în Doha, au anulat împreună sute de zboruri.

Alte companii aeriene au anulat serviciile din regiune. Air India a anulat duminică zborurile cu plecare din Delhi, Mumbai și Amritsar către orașe importante din Europa și America de Nord.

Aproape 2.800 de zboruri au fost anulate sâmbătă, iar 3.156 duminică, potrivit platformei de urmărire FlightAware.

„Pentru călători, nu există nicio modalitate de a ușura această situație”, a declarat Henry Harteveldt, analist în industria aeriană și președinte al Atmosphere Research Group. „Ar trebui să vă pregătiți pentru întârzieri sau anulări în următoarele zile, pe măsură ce aceste atacuri evoluează și să sperăm doar că se vor încheia”.

Spațiul aerian de deasupra Iranului, Irakului, Kuweitului, Israelului, Bahrainului, Emiratelor Arabe Unite și Qatarului era încă practic gol luni, potrivit site-ului de urmărire a zborurilor Flightradar24.

Impactul s-a extins mult dincolo de Orientul Mijlociu, pasagerii rămânând blocați de la Bali la Frankfurt.

Printre cele mai perturbate companii aeriene s-au numărat:

Emirates Airlines, cel mai mare transportator internațional din lume, care a suspendat toate serviciile planificate către și dinspre Dubai până la ora 15:00, ora Emiratelor Arabe Unite (22:00 AEDT, 11:00 GMT și 6:00 EST) luni.

Etihad Airways, care a suspendat toate zborurile către și dinspre Abu Dhabi până la ora 14:00, ora Emiratelor Arabe Unite (21:00 AEDT, 10:00 GMT și 5:00 EST) luni.

Qatar Airways, care a suspendat operațiunile de zbor din cauza închiderii spațiului aerian qatarez.

Pe măsură ce conflictul s-a extins în Liban – Israelul efectuând atacuri aeriene asupra suburbiilor sudice ale Beirutului după ce Hezbollah, aliat cu Iranul, a lansat rachete asupra Israelului – o mare parte din spațiul aerian al regiunii a rămas închisă. Aeroporturi cheie, inclusiv Abu Dhabi din Emiratele Arabe Unite și Doha din Qatar, au fost închise sau sever restricționate.

Echipajele și piloții sunt acum împrăștiați în întreaga lume, ceea ce complică procesul de reluare a zborurilor ori de câte ori spațiul aerian se redeschide.

Întrucât mulți pasageri se chinuiau să găsească informații despre stadiul călătoriilor planificate, adunându-se pe unele dintre cele mai aglomerate aeroporturi comerciale din lume pe fondul întârzierilor și anulărilor pe scară largă, cei extrem de bogați au găsit o rută alternativă pentru ieșirea din Orientul Mijlociu.

350.000 de dolari pentru o cursă privată Riyadh - Europa

„Arabia Saudită este singura opțiune reală pentru oamenii care doresc să iasă din regiune chiar acum”, a declarat pentru Semafor Ameerh Naran, directorul executiv al companiei de brokeraj cu avioane private Vimana Private, estimând costul avioanelor private de la Riyadh către Europa la până la 350.000 de dolari.

Regiunea și companiile aeriene ale acesteia s-au obișnuit cu perturbările călătoriilor în ultimii ani, dar o închidere atât de prelungită a aerului - mai mult de 24 de ore - și închiderea tuturor celor trei centre majore de tranzit din Golf sunt fără precedent, au declarat analiștii.

Golful este, de asemenea, o intersecție majoră pentru transportul aerian de marfă, punând o presiune suplimentară asupra rutelor comerciale, pe lângă perturbările pe mare.

Acțiunile Japan Airlines au scăzut cu 5,6%, Singapore Airlines au scăzut cu 4,5%, Qantas Airlines a scăzut cu 5,4%, iar Cathay Pacific a scăzut cu 2,9%, pe măsură ce investitorii au luat în considerare impactul războiului din Iran asupra industriei aerospațiale.

Transportatorii din întreaga lume se confruntă, de asemenea, cu prețuri mai mari la petrol după ce țițeiul Brent a crescut cu până la 13%, ajungând la 80 de dolari pe baril, analiștii anticipând că acestea ar putea crește până la 100 de dolari.

„Pentru toată lumea, principalul impact va veni din partea prețurilor petrolului, care evident vor crește”, a declarat consilierul în aviație Bertrand Grabowski.

Unele zboruri care au avut loc au fost redirecționate, pentru a evita spațiul aerian închis sau restricționat. Rutele de survol iraniene și irakiene au devenit mai importante de când războiul dintre Rusia și Ucraina a obligat companiile aeriene să evite spațiul aerian al ambelor țări.

Închiderile spațiului aerian din Orientul Mijlociu constrâng acum companiile aeriene în coridoare mai înguste, luptele dintre Pakistan și Afganistan adăugând un risc suplimentar, a remarcat Ian Petchenik, directorul de comunicare de la Flightradar24. „Riscul unor perturbări prelungite este principala preocupare din perspectiva aviației comerciale”, a spus el.