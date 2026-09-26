Propunerea iraniană, transmisă americanilor prin intermediul mediatorilor din Qatar, prevede redeschiderea strâmtorii Ormuz și încetarea ostilităților în regiune în termen de șapte zile. Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a declarat vineri la ONU că, în cazul unui acord american, ar putea începe negocieri mai ample între părți, potrivit Agerpres.

Potrivit Reuters, un oficial american afirmase anterior că discuțiile cu Iranul, purtate prin intermediari, au fost „pozitive și constructive”.

Ce prevede propunerea transmisă de Iran Statelor Unite

Araqchi a declarat că planul presupune, de asemenea, ridicarea blocadei americane asupra porturilor iraniene, deblocarea fondurilor iraniene și renunțarea la sancțiunile petroliere americane. Teheranul nu ar accepta însă concesii privind dreptul său de a îmbogăți uraniu.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat, într-un interviu acordat CBS, că Teheranul este pregătit să discute despre programul său nuclear și alte probleme, dar nu va accepta „intimidarea sau coerciția”.

În paralel, ministrul iranian de externe l-a informat pe omologul său saudit, prințul Faisal bin Farhan, cu privire la înțelegerea dintre Iran și Oman privind rutele maritime sigure din strâmtoarea Ormuz.

Atacurile houthi sporesc presiunile asupra Arabiei Saudite

Conflictul a amplificat, de asemenea, presiunile asupra Arabiei Saudite, după intensificarea atacurilor houthi. Coaliția condusă de Arabia Saudită a anunțat sâmbătă interceptarea a două rachete balistice lansate de houthi către Khamis Mushait și a două drone îndreptate spre Riad.

În acest context, responsabili din domeniul apărării din Turcia și Pakistan, parteneri ai Arabiei Saudite într-un pact comun de apărare, s-au întâlnit vineri la Riad pentru a analiza situația de securitate și a discuta cooperarea în domeniul informațiilor și coordonarea militară.