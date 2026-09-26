Astronauții din Statele Unite, Japonia și Rusia urmează să fie lansați către ISS nu mai devreme de primăvara anului 2027, pentru o misiune științifică de lungă durată, potrivit Agerpres.

Cine face parte din echipajul Crew-14

Astronauții NASA Kayla Barron și Chris Birch vor îndeplini rolurile de comandant, respectiv pilot al capsulei spațiale, în timp ce, conform NASA, astronautul Makoto Suwa de la Agenția Japoneză de Explorare Aerospațială și cosmonautul Arutyun Kiviryan de la Roscosmos vor fi specialiști ai misiunii.

Misiunea va marca cea de-a 14-a rotație comercială a echipajului cu SpaceX în cadrul Programului NASA pentru orbita terestră joasă.

Cercetări pentru viitoarele misiuni spre Lună și Marte

Echipajul va desfășura cercetări științifice și demonstrații tehnologice menite să sprijine viitoarele misiuni de explorare cu echipaj uman pe Lună și Marte, precum și cercetări în beneficiul oamenilor de pe Pământ.