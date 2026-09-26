Ulterior, bărbatul a fost blocat pe o stradă din Mangalia. Polițiștii au stabilit că avea o concentrație de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat și nu deținea permis de conducere, potrivit News.ro.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța au anunțat, sâmbătă, că un șofer în vârstă de 26 de ani a refuzat să oprească, vineri seara, pe DN 39, la semnalul polițiștilor din Mangalia. Aceștia au pornit în urmărirea sa.

„În timpul urmăririi, autoturismul s-a deplasat către stațiunea Saturn, unde a intrat direct pe plajă. În încercarea de a scăpa de polițiști, șoferul a efectuat o manevră de întoarcere prin folosirea frânei de ajutor, ulterior accelerând agresiv către strada Lavrion. În urma acțiunii coordonate a polițiștilor, autovehiculul a fost interceptat și oprit în siguranță pe strada M.I. Dobrogeanu din municipiul Mangalia”, au afirmat polițiștii.

Șoferul avea 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest și a rezultat o valoare de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat. El a fost la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.

Totodată, polițiștii au stabilit că bărbatul nu are permis de conducere.

El a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia, pentru luarea unei măsuri preventive.