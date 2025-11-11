Investitorii japonezi se orientează spre Europa, atraşi de ecosistemul matur de startupuri

11-11-2025 | 07:06
Investitorii japonezi direcționează tot mai mult capital spre startupurile europene de tehnologie, arată CNBC.

Ioana Andreescu

Potrivit unui raport realizat de fondul de capital de risc NordicNinja şi platforma Dealroom, investitori japonezi – fie direct, fie prin fonduri susţinute de capital japonez – au participat la finanţări în valoare de peste 33 de miliarde de euro în Europa din 2019, anul în care a intrat în vigoare acordul comercial UE–Japonia. În cei cinci ani anteriori acordului, investiţiile totale abia depăşeau 5 miliarde de euro.

„Înainte de 2019, în afară de SoftBank, nu exista capital japonez activ în Europa”, a declarat Tomosaku Sohara, cofondator al NordicNinja. Astăzi însă, mari corporaţii precum Mitsubishi, Sanden, Yamato Holdings şi Marunouchi Innovation Partners investesc direct în startupuri europene, în timp ce fonduri ca Woven Capital (Toyota) şi NordicNinja susţin companii de tehnologie emergentă.

Europa oferă acum de peste două ori mai multe startupuri sprijinite de capital de risc decât Japonia şi de 4,3 ori mai mulţi „unicorni” (companii evaluate la peste 1 miliard de dolari).

„Deep tech” – magnetul pentru capitalul japonez

Cei mai mulţi investitori niponi vizează sectorul deep tech, care include inovaţii în ştiinţă, inteligenţă artificială, energie şi apărare. Aproximativ 70% dintre tranzacţiile din 2024 ale investitorilor japonezi în Europa au fost în aceste domenii.

Printre companiile sprijinite se numără Wayve (vehicule autonome, Marea Britanie – 1,05 miliarde dolari), Quantinuum (calcul cuantic, Marea Britanie – 273 milioane euro) şi Multiverse Computing (Spania – 189 milioane euro).

„Marile grupuri japoneze stau pe munţi de numerar acumulaţi în secolul trecut şi caută să-şi extindă prezenţa internaţională”, a spus Sarah Fleischer, CEO al startupului german Tozero, specializat în reciclarea materialelor pentru baterii, care a atras investiţii de la NordicNinja, Honda şi JGC.

Investitorii japonezi aduc nu doar bani, ci şi expertiză industrială solidă în producţie şi automatizare – domenii în care Europa are deficite. În plus, experienţa Japoniei în securizarea lanţurilor de aprovizionare cu minerale critice este un atu major pentru companiile europene implicate în tranziţia energetică.

Legături mai lente, dar stabile

Deşi apetitul investiţional este ridicat, colaborarea vine cu provocări culturale şi de comunicare.

„În Japonia, procesul decizional e lent, dar foarte bine documentat. Ei chiar îşi fac temele”, spune Fleischer.

Totuşi, prezenţa tot mai mare a investitorilor japonezi este percepută ca un avantaj geopolitic. Într-un context global tensionat, Japonia devine un pod între Europa şi Asia, oferind o alternativă stabilă la piaţa americană şi la cea chineză.

Pentru 2025, investiţiile japoneze în startupurile europene sunt estimate la 3 miliarde de euro, uşor sub nivelul record din 2024, dar experţii se aşteaptă la o colaborare tot mai strânsă între cele două regiuni, pe măsură ce Tokyo caută să-şi consolideze poziţia strategică globală prin tehnologie şi inovare.

Sursa: News.ro

Etichete: europa, japonia, investitii,

Dată publicare: 11-11-2025 07:06

