Japonia a trimis armata să se lupte cu urșii. 12 persoane au fost ucise din aprilie, în peste 100 de atacuri

Stiri externe
05-11-2025 | 10:08
Urs negru japonez
Getty Images

Armata japoneză a trimis, miercuri, trupe în zona montană din nordul ţării pentru a ajuta la prinderea urşilor, în urma unei solicitări urgente din partea autorităţilor locale care se confruntă cu un val de atacuri, transmite Reuters.

autor
Claudia Alionescu

Operaţiunea a început în oraşul Kazuno, unde locuitorilor li s-a recomandat de câteva săptămâni să evite pădurile dense care îl înconjoară, să rămână acasă după lăsarea întunericului şi să poarte clopote pentru a descuraja urşii care ar putea căuta hrană în apropierea caselor lor.

Potrivit Ministerului Mediului, în ultimul an, din aprilie până în prezent, au avut loc peste 100 de atacuri ale urşilor, cu un număr record de 12 persoane ucise în toată Japonia.

Două treimi dintre aceste decese au avut loc în prefectura Akita, unde se află Kazuno, şi în apropierea Iwate.

”Întrucât urşii continuă să pătrundă în zone populate din multe regiuni, iar numărul rănilor provocate de atacurile urşilor creşte zilnic, nu ne putem permite în niciun caz să amânăm măsurile de combatere a urşilor”, a declarat, miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă la Tokyo, Kei Sato, secretar adjunct al Cabinetului.

Citește și
gradina zoo dambovita
Un bărbat din Dâmbovița și-a făcut grădină zoo în curtea casei, cu lei, tigri și maimuțe. Primea și vizitatori contra cost

Autorităţile din Akita afirmă că numărul observărilor de urşi a crescut de şase ori în acest an, ajungând la peste 8.000, ceea ce l-a determinat pe guvernatorul prefecturii să solicite săptămâna trecută ajutorul Forţelor de Apărare ale Japoniei.

Un camion al armatei, mai multe jeepuri şi peste o duzină de soldaţi, unii purtând veste antiglonţ, s-au adunat miercuri dimineaţă în Kazuno, un oraş de aproximativ 30.000 de locuitori, cunoscut pentru izvoarele termale, peisajele spectaculoase şi varietatea de mere dulci.

Trupele vor ajuta la transportul, instalarea şi inspectarea capcanelor utilizate pentru capturarea urşilor, dar sacrificarea acestora va fi lăsată în seama vânătorilor instruiţi, care dispun de arme mai potrivite pentru acest scop.

Atacuri în supermarket

Creşterea numărului de urşi, schimbările climatice care afectează sursele naturale de hrană şi depopularea zonelor rurale duc la contactul tot mai frecvent al oamenilor cu urşii în Japonia. Grupul de vânători în vârstă pe care autorităţile se bazau odată este copleşit.

În ultimele luni, urşii au atacat clienţi într-un supermarket, au sărit pe un turist care aştepta la o staţie de autobuz lângă un sit inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO şi au mutilat un muncitor care curăţa o baie într-o staţiune balneară.

Urşii negri japonezi, comuni în cea mai mare parte a ţării, pot cântări până la 130 kg. Urşii bruni de pe insula nordică Hokkaido pot cântări până la 400 kg.

Japonia a mobilizat armata pentru a ajuta la controlul faunei sălbatice în urmă cu aproximativ un deceniu, când a asigurat supravegherea aeriană pentru vânătoarea de cerbi sălbatici. În altă parte, armata britanică a oferit sprijin logistic în sacrificarea în masă a animalelor infectate cu febra aftoasă în 2001.

Câți bugetari vor fi concediați. Coaliția a ajuns la un acord. Schimbări și în privința veniturilor angajaților de la stat

Sursa: News.ro

Etichete: japonia, armata, atacuri ursi,

Dată publicare: 05-11-2025 10:08

Articol recomandat de sport.ro
"Ce explicație ți-a dat Istvan Kovacs?" Răspunsul lui Xabi Alonso, după Liverpool - Real Madrid
"Ce explicație ți-a dat Istvan Kovacs?" Răspunsul lui Xabi Alonso, după Liverpool - Real Madrid
Citește și...
Rezervația de urși de lângă Brașov va fi gata în 2026. Aici vor fi aduse animalele care intră în localități
Stiri actuale
Rezervația de urși de lângă Brașov va fi gata în 2026. Aici vor fi aduse animalele care intră în localități

Rezervația de urși care se construiește lângă Brașov, cu bani europeni, va fi gata în prima jumătate a anului viitor, conform ministrul Mediului, Diana Buzoianu, care a inspectat șantierul.

Un bărbat din Dâmbovița și-a făcut grădină zoo în curtea casei, cu lei, tigri și maimuțe. Primea și vizitatori contra cost
Stiri Diverse
Un bărbat din Dâmbovița și-a făcut grădină zoo în curtea casei, cu lei, tigri și maimuțe. Primea și vizitatori contra cost

Garda de Mediu a făcut o captură neobișnuită în județul Dâmbovița. Comisarii au găsit o întreagă grădină zoologică improvizată în curtea unui bărbat care creștea printre altele, urși și lei. Respectivul primea și vizitatori, contra cost.

Primele imagini cu puiul ursoaicei împușcate, în noul lui cămin: „După 7 zile de frică, strigând după mama lui ucisă” | FOTO
Stiri actuale
Primele imagini cu puiul ursoaicei împușcate, în noul lui cămin: „După 7 zile de frică, strigând după mama lui ucisă” | FOTO

Puiul ursoacei împușcate pe Transfăgărășan, după ce a ucis un motociclist, a fost găsit de salvamontiști și adus în siguranță la Sanctuarul de urși din Zărnești.

Urșii și lupii au produs pagube de peste 850.000 lei în Mureș. Zeci de localități din județ au fost grav afectate
Stiri actuale
Urșii și lupii au produs pagube de peste 850.000 lei în Mureș. Zeci de localități din județ au fost grav afectate

În 2025, în Mureș au fost depuse 148 de dosare de despăgubire pentru pagube provocate de urși și lupi. Valoarea totală a daunelor aduse animalelor, culturilor și mașinilor se ridică la 856.775 lei, a anunțat miercuri Direcția Județeană de Mediu.

Invazie de urși într-o comună din Mureș: ”A încercat să intre pe geam”. Oamenii se apără cu petarde: ”O ursoaică cât o vacă”
Stiri Diverse
Invazie de urși într-o comună din Mureș: ”A încercat să intre pe geam”. Oamenii se apără cu petarde: ”O ursoaică cât o vacă”

Mânați de căldură și de lipsa hranei, urșii ies din păduri și dau iama în gospodăriile oamenilor, în satele din Mureș.  

Recomandări
Reducerea prezenței militare a SUA în România inflamează Congresul. „Omul rău” de la Pentagon, acuzat că ascunde informații
Stiri externe
Reducerea prezenței militare a SUA în România inflamează Congresul. „Omul rău” de la Pentagon, acuzat că ascunde informații

Congresmenii republicani şi democraţi au criticat marţi Pentagonul pentru că nu i-a informat cu privire la problemele de securitate naţională, inclusiv despre retragerea trupelor din România.

 

Câte avioane F-16 are România în caz de război. Flota de aeronave de luptă, întărită cu achiziții din Țările de Jos
Stiri actuale
Câte avioane F-16 are România în caz de război. Flota de aeronave de luptă, întărită cu achiziții din Țările de Jos

România a semnat contractul pentru cumpărarea celor 18 avioane de vânătoare F-16, de la Regatul Țărilor de Jos. Aeronavele au ajuns deja la noi în țară.

Operațiunea Jupiter 4 se intensifică pe zi ce trece. Polițiștii fac 267 de percheziții în mai multe județe
Stiri actuale
Operațiunea Jupiter 4 se intensifică pe zi ce trece. Polițiștii fac 267 de percheziții în mai multe județe

Operaţiunea „Jupiter 4” continuă. Polițiștii fac, miercuri, 267 de percheziții domiciliare în mai multe județe din țară.   

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 04 Noiembrie 2025

43:16

Alt Text!
La Măruță
04 Noiembrie 2025

01:31:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
04 Noiembrie 2025

01:43:04

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28