La mitingul electoral al partidelor de guvernământ, Viktor Orbán a subliniat, potrivit MTI, că Ungaria este “în continuare singura ţară din Europa care respinge în mod deschis războiul”. “Acesta este motivul pentru care Ucraina a intervenit în procesul electoral ungar. Au apărut cu banii lor, cu blocada petrolieră, cu spionii şi agenţii lor, s-au infiltrat în viaţa publică ungară, inclusiv în politică”, a spus el.

Orbán a subliniat că Ungaria nu acceptă imixtiune în campania electorală, chiar dacă se ştie că adversarul partidelor de guvernământ doreşte să instaureze un guvern pro-ucrainean.

Ungaria nu va sprijini Ucraina militar sau financiar

Viktor Orbán a declarat că Ungaria nu îşi va trimite fiii, nu va trimite nici arme şi nici bani în Ucraina. “Planul lui Zelenski nu va reuşi la alegerile din 12 aprilie!” a spus prim-ministrul Ungariei.

Orbán a mai afirmat că alegerile din Ungaria sunt urmărite cu interes la nivel internaţional. “Aceasta deoarece sunt câteva lucruri pe care, în ultimii 16 ani, doar noi, maghiarii am îndrăznit să le facem şi suntem consideraţi ca exemplu”.

“Noi suntem singura ţară în Europa care a spus: nu permitem ca Bruxelles să ne spună cu cine să trăim împreună; nicio putere externă nu ne poate impune străini, iar cei care doresc o Europă fără migranţi susţin Ungaria fără migranţi”, a adăugat el.

Viktor Orbán a menţionat că adversarii la alegeri doresc să instaureze în Ungaria un guvern pro-ucrainean, afirmând apoi că Ucraina, aflată în război, „este capabilă de orice”, de aceea a împiedicat, printre altele, alimentarea Ungariei cu gaze naturale.

Ungaria și contractele financiare legate de Ucraina

El a afirmat că Bruxelles pregăteşte un contract de împrumut destinat Ucrainei, însă UE nu are bani, prin urmare se va contracta un împrumut a cărui rambursare va fi sarcina statelor membre.

Ucraina va rambursa împrumutul în cazul în care va învinge Rusia, iar ruşii îi vor plăti despăgubiri; altfel spus, aceşti bani nu vor fi rambursaţi niciodată – a afirmat premierul Ungariei, adăugând: la scadenţa împrumutului, statele membre garante vor fi obligaţi să ramburseze împrumutul.

Premierul a evidenţiat: în cazul unui guvern pro-ucrainean, Ungaria va fi nevoită şi ea să participe la acest împrumut, fiind obligată să plătească la scadenţă. Dar „nu numai dumneavoastră veţi plăti aceşti bani, ci şi copiii şi nepoţii dumneavoastră”, a spus el.