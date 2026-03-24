„Vorbesc nu doar cu ministrul rus de Externe, ci și cu cei din SUA, Turcia, Israel, Serbia și alți parteneri ai noștri înainte și după reuniunile Consiliului Uniunii Europene”, a spus Szijjártó, luni seară, la un miting electoral.

„Situația este că multe decizii sunt luate în Uniunea Europeană care influențează relațiile și cooperarea Ungariei cu alte țări din afara UE”, a adăugat el, continuând: „Despre asta este politica externă. Poate spun ceva dur, dar diplomația înseamnă să vorbim cu liderii altor țări.”

Un articol publicat în weekend de Washington Post susține că Budapesta a menținut contacte strânse cu Kremlinul pe durata războiului din Ucraina și că Szijjártó ar fi folosit pauzele din timpul reuniunilor UE pentru a-și informa omologul rus.

Szijjártó l-a acuzat duminică pe Donald Tusk că „răspândește minciuni și știri false”, după ce premierul polonez a scris pe platforma X că dezvăluirile privind contactele cu Rusia nu reprezintă o surpriză. „Aveam suspiciuni de mult timp”, a afirmat Tusk.

Și ministrul ungar pentru afaceri europene, János Bóka, a respins informațiile, declarând pentru POLITICO: „Este o știre falsă răspândită ca o reacție disperată la faptul că partidul Fidesz al premierului Viktor Orbán câștigă teren în campania electorală.”

Relatările sunt „foarte îngrijorătoare”, întrucât încrederea între statele membre și instituțiile UE este esențială pentru funcționarea blocului, a declarat luni purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene pentru afaceri externe, Anitta Hipper. Aceasta a adăugat că Executivul european așteaptă „clarificări” din partea guvernului ungar.