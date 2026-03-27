Dacă va fi adoptată, legea „Block Putin” l-ar obliga pe președintele Donald Trump să impună sancțiuni financiare și interdicții de viză oficialilor guvernamentali maghiari implicați în achizițiile de petrol și gaze rusești de către țara lor și care au încercat să blocheze sprijinul acordat Ucrainei.

Introducerea proiectului de lege survine în contextul în care prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, a blocat un împrumut de 90 de miliarde de euro acordat de UE Ucrainei, în timp ce se confruntă cu o campanie electorală dificilă în perspectiva alegerilor parlamentare de luna viitoare.

Sondajele de opinie indică faptul că Orbán, care ocupă funcția de prim-ministru din 2010, ar putea pierde puterea. Potrivit institutului de sondaje Median, miercuri, partidul de opoziție Tisza avea un avans de 23 de puncte procentuale. Sondajele pro-guvernamentale indică un ușor avans pentru partidul Fidesz al lui Orbán, aflat la putere.

Orbán, un aliat al președintelui rus Vladimir Putin, a acuzat Kievul că perturbă fluxul de petrol de la Moscova către Ungaria prin întârzierea reparațiilor la conductă Druzhba, care tranzitează Ucraina.

Senatorii prezintă proiectul în această săptămână

Senatoarea democrată Jeanne Shaheen și senatorul republican Thom Tillis, copreședinții grupului de observatori ai NATO din Senat, urmează să prezinte proiectul de lege în această săptămână. Cei doi s-au exprimat fără rezerve cu privire la dependența continuă a Europei de energia rusă.

În timp ce o mare parte a continentului a încercat să se elibereze de aprovizionarea cu petrol și gaze din Rusia de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Moscova în 2022, Ungaria și Slovacia și-au sporit dependența de energia rusă.

„Statele Unite și aliații noștri trebuie să rămână uniți în sprijinirea Ucrainei și în întreruperea fluxurilor de venituri care alimentează războiul lui Putin. Acest proiect de lege îi trage la răspundere pe înalții oficiali maghiari, oferind în același timp Ungariei o cale clară de a se alinia din nou cu aliații săi, prin încetarea dependenței de energia rusă și a obstrucționării sprijinului acordat Ucrainei”, a adăugat Tillis.

Trump este apropiat de Orbán și i-a susținut candidatura la realegere. Politico a raportat miercuri că se fac pregătiri pentru ca vicepreședintele SUA, JD Vance, să viziteze Ungaria cu câteva zile înainte de alegeri. FT nu a putut verifica în mod independent această informație.

Shaheen critică implicarea în alegeri

Shaheen, liderul democraților din Comisia pentru relații externe a Senatului, a declarat: „Este de necrezut că vicepreședintele Vance ar intenționa, potrivit unor informații, să viziteze Ungaria pentru a oferi un impuls electoral unui guvern corupt care continuă să contribuie la finanțarea mașinii de război rusești. Dacă vrem ca acest război din Ucraina să ia sfârșit, administrația Trump trebuie să fie consecventă în a aplica aceleași standarde aliaților noștri; nimeni, în special Viktor Orbán, nu ar trebui să scape nepedepsit.”

Trump a criticat Europa pentru că continuă să cumpere energie din Rusia și a îndemnat continentul să preia inițiativa în sprijinirea Ucrainei.

„Cumpără petrol și gaze din Rusia în timp ce luptă împotriva Rusiei”, a spus Trump în discursul său adresat Adunării Generale a ONU în septembrie.

Proiectul de text al proiectului de lege, văzut de FT, nu îl menționează în mod explicit pe Orbán ca țintă a sancțiunilor. Ar reveni administrației Trump să determine care oficiali maghiari au fost implicați în blocarea ajutorului pentru Ucraina și în menținerea dependenței țării de energia rusă, a spus un asistent al Congresului.

Oficialii guvernului maghiar nu au răspuns imediat la e-mailurile și apelurile telefonice prin care li s-au solicitat comentarii.

Fidesz menține relațiile cu Rusia

Orbán și ministrul său de externe, Péter Szijjártó, au căutat de mult timp relații strânse cu Rusia, Szijjártó întâlnindu-se cu omologul său rus, Serghei Lavrov, de peste 20 de ori de la începutul războiului în 2022.

Partidul de guvernământ Fidesz a făcut din mesajele anti-Ucraina elementul central al campaniei sale electorale și a insistat asupra menținerii importurilor de petrol din Rusia.

„Dacă președintele Volodymyr Zelenskyy vrea să-și primească banii de la Bruxelles, trebuie să deschidă conductele de țiței Druzhba. Ne spun deschis că nu vor să permită trecerea petrolului rusesc ieftin prin Ungaria, așa că situația este foarte simplă. Fără petrol – fără bani.”, a declarat Orbán într-un mesaj video adresat președintelui ucrainean săptămâna trecută.