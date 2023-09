Inundații apocaliptice în Libia. Mii de oameni luați de pe străzi și târâți în mare de apele care dărâmă blocuri VIDEO

Există temeri că până la 2.000 de persoane au murit în Libia după ce furtuna mediteraneeană Daniel a provocat inundaţii devastatoare care au măturat cartiere întregi şi au distrus case în mai multe oraşe de coastă din această ţară nord-africană, a declarat luni unul dintre liderii libieni citat de Associated Press.

Bilanţul confirmat al victimelor inundaţiilor din weekend se ridică la 38 de morţi, potrivit autorităţilor sanitare. Însă acest bilanţ nu includea victimele de la Derna, cel mai grav afectat oraş, care a devenit inaccesibil.

????Why is nobody talking about this?????

Catastrophic flooding has wrecked cities across Libya, especially in the main zone of Derna, declared a disaster zone. pic.twitter.com/DRGXm9a4ki